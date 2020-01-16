البابا تواضروس الثاني يعزي أسقف طما في رحيل القس أثناسيوس فخري

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية العزاء لنيافة الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما ومجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب المبارك القس أثناسيوس فخري كاهن دير القمص يسى بطما.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني يلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.



ورحل القس أثناسيوس فخرى كاهن كنيسة دير القمص يسى بإيبارشية طما، عن عمر تجاوز الـ ٦٤ سنة بعد خدمة كهنوتية قصيرة، لم تتجاوز السنوات الأربع.



ولد الأب الراحل في ٢٣ نوفمبر ١٩٥٤ وسيم كاهنًا في ١٩ مارس ٢٠١٦ بيد مثلث الرحمات المتنيح الأنبا فام أسقف طما السابق.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد غادر محافظة سوهاج اليوم الخميس عائدًا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرعوية لإيبارشيات وأديرة محافظة سوهاج والتي استغرقت خمسة أيام.