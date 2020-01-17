القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو حشيش في المنوفية

شنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية حملة مكبرة للقبض على مروجي المواد المخدرة بدائرة المركز تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية.



وأسفرت الحملة عن القبض علي المدعو اسماعيل السيد والشهير بإسماعيل أبو المجد عاطل ومقيم ببندر اشمون وبحوزته 5 كيلو حشيش وسلاح ناري فرد خرطوش و12 طلقة ومبلغ مالي 1900 جنيه حصيلة البيع .



وحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



فيما أكد اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.