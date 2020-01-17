AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو حشيش في المنوفية

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:15 م
حشيش
حشيش
Advertisements
محمد امين
شنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية حملة مكبرة للقبض على مروجي المواد المخدرة بدائرة المركز تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية.

وأسفرت الحملة عن القبض علي المدعو اسماعيل السيد والشهير بإسماعيل أبو المجد عاطل ومقيم ببندر اشمون وبحوزته 5 كيلو حشيش وسلاح ناري فرد خرطوش و12 طلقة ومبلغ مالي 1900 جنيه حصيلة البيع .

وحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

فيما أكد اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مش أول مرة أسرق ومكنش قصدى أموته.. اعترافات قاتل شهيد الشهامة بالدقهلية

أغمى عليه من أول قبلة.. قصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف من أول نظرة

أخبار الفن| وفاة الفنانة نادية رفيق .. الفنان إبراهيم فرح يرحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض

محمد فضل الله يكشف أحقية تقديم الأهلي شكوى ضد الجبلاية بـ الفيفا.. تفاصيل

مشهد مروع.. القبض على ضيف برنامج على الهواء مباشرة.. فيديو

حيلة ذكية.. ضعي فنجان قهوة في الثلاجة واكتشفي ما يحدث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة

سيدة تصدم بسيارتها 4 مركبات مركونة أثناء مغادرتها صالة جيم.. شاهد ما حدث

منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3-5 فى تصفيات أمم إفريقيا .. صور