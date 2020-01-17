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حوادث

مش أول مرة أسرق ومكنش قصدى أموته.. اعترافات قاتل شهيد الشهامة بالدقهلية

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:05 م
شهيد الشهامة بالدقهلية
شهيد الشهامة بالدقهلية
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همت الحسينى
تكثف مباحث الدقهلية من جهودها للقبض على المتهم الثانى فى واقعة مقتل محمد العزيزى" شهيد الشهامة" حيث فر هاربا مع المتهم الأول عقب جريمتهما ولكن تم ضبط المتهم الأول.

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وقال فى اعترافاته أمام النيابة إن المجنى عليه كان يستقل ماكينته ويقودها بسرعه شديدة وكان بالفعل قد أوشك على الإمساك به وبزميله وظل يلاحقهما وحاولا الفرار منه فكان الحل دفعه بعيدا عنهما حتى لا يقترب منهما".

وأضاف المتهم" انه اعتاد سرقة حقائب السيدات وليست المرة الاولى التي يقوم بالسرقه وتخوف من القبض عليه فاضطر للتخلص منه بدفعه ولم يكن يعلم أنه سيلقى حتفه".

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز طلخا يفيد بمصرع محمد إبراهيم العزبزى ٣١ عاما مقيم ميت عنتر التابعه لمركز طلخا تحت عجلات سياره ربع نقل.

انتفل ضباط مباحث طلخا لمكان الواقعه وتبين من اقوال الشهود ان الشاب كان يطارد لصوصا بدراجته عقب سرقتهم حقيبة سيده وظل يطاردهم على الطريق السريع حتى قام احدهم بدفعه فسقط تحت عجلات السياره، وتحرر محضر بالواقعة.
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