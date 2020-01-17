ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به.. شاهد تفاصيل مأتم أسيوط

لم تكن تعلم أسرة عائلة السوالم بقرية الفليو بمركز ابوتيج ان زيارتهم المقابر سوف تتحول إلي مأتم وسرادق عزاء، ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل 13 شخصا من أبناء العائلة أثناء توجههم إلي مقابر قرية الغريب لسوء حالة الطقس والشبورة علي الطريق مما أسفر عن وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٩.
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تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفتح ساحل سليم أمام قرية بصرة دائرة المركز.
وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص تقل 14 شخصا اصطدمت بعمود إنارة ووقع الحادث، حيث كانوا في طريقهم لمقابر الغريب لحضور الذكرى الـ15 لوفاة أحد أفراد عائلة السوالم.
وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان من عائلة "السوالم" هم كل من محمد رشدي محمد سالم، ومعاذ مصطفى بكر 10 سنوات وسيدة وجميعهم من عائلة السوالم ومقيمون بقرية الفليو التابعة لمركز أبو تيج.
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتوفير كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين في الحادث الذي وقع بحري قرية الغريب اتجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح إثر انقلاب ميكروباص يقلهم مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 تم نقلهم بسيارات الاسعاف إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي.
كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انقلاب ميكروباص بحري قرية الغريب اتجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح وتم توجيه 7 سيارات إسعاف لمكان الحادث الذي نتج عنه مصرع 4 أشخاص هم (محمد رشدي محمد ٥٧سنه - جنا محمد رشدي ١٠سنوات - معاذ مصطفي بكر١٠سنوات - سامية حسن محمد) وتم نقلهم لمشرحة مستشفى الايمان العام كما أصيب 9 آخرين تم نقل 4 حالات منهم لـ مستشفى أسيوط الجامعي و5 حالات لمستشفى الايمان العام لتلقي الاسعافات اللازمة.
وعلى الفور كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة المصابين وتوفير كافة أوجة الرعاية الصحية لهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنيًا لهم الشفاء العاجل مشددًا على سرعة الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإستخراج تصاريح الدفن لحالات الوفاة وإجراءات تسليمهم لذويهم مقدمًا خالص العزاء والمواساه لأسر المتوفين داعيًا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته.
من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مسشتفى الايمان العام استقبل 4 وفيات من حادث بصره تم نقلهم للمشرحة و5 حالات مصابين تنوعت الإصابات ما بين كسور وسحجات وجروح وكدمات وتم توجيه الرعاية الطبية الفائقة لهم وخروجهم من المستشفى بعد تحسن حالاتهم كما تتلقي 4 حالات أخرى الرعاية الطبية بمستشفى أسيوط الجامعي.
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تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفتح ساحل سليم أمام قرية بصرة دائرة المركز.
وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص تقل 14 شخصا اصطدمت بعمود إنارة ووقع الحادث، حيث كانوا في طريقهم لمقابر الغريب لحضور الذكرى الـ15 لوفاة أحد أفراد عائلة السوالم.
وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان من عائلة "السوالم" هم كل من محمد رشدي محمد سالم، ومعاذ مصطفى بكر 10 سنوات وسيدة وجميعهم من عائلة السوالم ومقيمون بقرية الفليو التابعة لمركز أبو تيج.
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتوفير كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين في الحادث الذي وقع بحري قرية الغريب اتجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح إثر انقلاب ميكروباص يقلهم مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 تم نقلهم بسيارات الاسعاف إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي.
كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انقلاب ميكروباص بحري قرية الغريب اتجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح وتم توجيه 7 سيارات إسعاف لمكان الحادث الذي نتج عنه مصرع 4 أشخاص هم (محمد رشدي محمد ٥٧سنه - جنا محمد رشدي ١٠سنوات - معاذ مصطفي بكر١٠سنوات - سامية حسن محمد) وتم نقلهم لمشرحة مستشفى الايمان العام كما أصيب 9 آخرين تم نقل 4 حالات منهم لـ مستشفى أسيوط الجامعي و5 حالات لمستشفى الايمان العام لتلقي الاسعافات اللازمة.
وعلى الفور كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة المصابين وتوفير كافة أوجة الرعاية الصحية لهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنيًا لهم الشفاء العاجل مشددًا على سرعة الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإستخراج تصاريح الدفن لحالات الوفاة وإجراءات تسليمهم لذويهم مقدمًا خالص العزاء والمواساه لأسر المتوفين داعيًا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته.
من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مسشتفى الايمان العام استقبل 4 وفيات من حادث بصره تم نقلهم للمشرحة و5 حالات مصابين تنوعت الإصابات ما بين كسور وسحجات وجروح وكدمات وتم توجيه الرعاية الطبية الفائقة لهم وخروجهم من المستشفى بعد تحسن حالاتهم كما تتلقي 4 حالات أخرى الرعاية الطبية بمستشفى أسيوط الجامعي.