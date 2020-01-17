AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به.. شاهد تفاصيل مأتم أسيوط

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:54 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
إيهاب عمر
لم تكن تعلم أسرة عائلة السوالم بقرية الفليو بمركز ابوتيج ان زيارتهم المقابر سوف تتحول إلي مأتم وسرادق عزاء، ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل 13 شخصا من أبناء العائلة أثناء توجههم إلي مقابر قرية الغريب لسوء حالة الطقس والشبورة علي الطريق مما أسفر عن وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٩.

إقرأ أيضا: لمرورها بحالة نفسية سيئة.. آية تنتحر من أعلى سطح منزلها

إقرأ أيضا: كلب مسعور يعقر 5 أطفال من عائلة واحدة بالبحيرة

إقرأ أيضا: أجرت له جراحة دقيقة.. مستشفى الشرطة تنقذ قدم طفل قبل بترها.. شاهد


تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفتح ساحل سليم أمام قرية بصرة دائرة المركز.

وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص تقل 14 شخصا اصطدمت بعمود إنارة ووقع الحادث، حيث كانوا في طريقهم لمقابر الغريب لحضور الذكرى الـ15 لوفاة أحد أفراد عائلة السوالم.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان من عائلة "السوالم" هم كل من محمد رشدي محمد سالم، ومعاذ مصطفى بكر 10 سنوات وسيدة وجميعهم من عائلة السوالم ومقيمون بقرية الفليو التابعة لمركز أبو تيج.

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتوفير كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين في الحادث الذي وقع بحري قرية الغريب اتجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح إثر انقلاب ميكروباص يقلهم مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 تم نقلهم بسيارات الاسعاف إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انقلاب ميكروباص بحري قرية الغريب اتجاه قرية بصرة التابعة لمركز الفتح وتم توجيه 7 سيارات إسعاف لمكان الحادث الذي نتج عنه مصرع 4 أشخاص هم (محمد رشدي محمد ٥٧سنه - جنا محمد رشدي ١٠سنوات - معاذ مصطفي بكر١٠سنوات - سامية حسن محمد) وتم نقلهم لمشرحة مستشفى الايمان العام كما أصيب 9 آخرين تم نقل 4 حالات منهم لـ مستشفى أسيوط الجامعي و5 حالات لمستشفى الايمان العام لتلقي الاسعافات اللازمة.

وعلى الفور كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة المصابين وتوفير كافة أوجة الرعاية الصحية لهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنيًا لهم الشفاء العاجل مشددًا على سرعة الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإستخراج تصاريح الدفن لحالات الوفاة وإجراءات تسليمهم لذويهم مقدمًا خالص العزاء والمواساه لأسر المتوفين داعيًا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مسشتفى الايمان العام استقبل 4 وفيات من حادث بصره تم نقلهم للمشرحة و5 حالات مصابين تنوعت الإصابات ما بين كسور وسحجات وجروح وكدمات وتم توجيه الرعاية الطبية الفائقة لهم وخروجهم من المستشفى بعد تحسن حالاتهم كما تتلقي 4 حالات أخرى الرعاية الطبية بمستشفى أسيوط الجامعي.
ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به.. شاهد تفاصيل مأتم أسيوط
ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به.. شاهد تفاصيل مأتم أسيوط
ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به.. شاهد تفاصيل مأتم أسيوط
ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به.. شاهد تفاصيل مأتم أسيوط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوادث في يوم.. إصابة 12 شخصا بحادثى تصادم بالبحيرة.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنيا.. والمعمل الجنائى يعاين حريق مصنع القناطر

انقلاب ميكروباص بطريق بنها ـ المنصورة وإصابة 8 ركاب

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بأسوان

نزيف الأسفلت يتصدر عام 2019 بأسيوط.. استشهاد مدير الأمن السابق ووفاة نحو 49 آخرين في حوادث طرق متفرقة.. مقتل فلاح أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بالقوصية

نزيف الأسفلت.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

كانوا في طريقهم للمقابر.. ارتفاع عدد وفيات انقلاب ميكروباص أسيوط

ترشيحاتنا

فيديوجراف| مادلين طبر ترفع حذاءها على الهواء

دروجبا السنغال .. لقطات من أول يوم لـ بادجي في الأهلي .. فيديو وصور

حيلة ذكية.. ضعي فنجان قهوة في الثلاجة واكتشفي ما يحدث

وصفة بـ 5 آلاف جنيه وحقنة سم النحل.. سقوط بائعي الوهم بالشرقية .. المتهمون افتتحوا مركزا طبيا وصيدلية .. ومؤهلاتهم شهادة دبلوم

مفاجأة في غياب صالح جمعة عن مران الأهلي لـ 4 أيام

سيدة تصدم بسيارتها 4 مركبات مركونة أثناء مغادرتها صالة جيم.. شاهد ما حدث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

لقطة مؤثرة لطفلين توأمين بعد إصابة أحدهما بمرض السرطان.. شاهد

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة