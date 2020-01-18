شريف إكرامى وزوجته بالبيجامة.. فى أحدث ظهور لهما

نشر شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى من خلال خاصية STORY بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديدة له برفقة زوجته من شرفة منزلهما، وظهر إكرامى وزوجته رنا مرتدين بيجامة، وعلق إكرامى على الصورة: "صباح مختلف".



ويذكر أن رينيه فايل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد أمس، جلسة مع شريف إكرامي، على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش.



وحرص فايلر، على الحديث مع إكرامي للاطمئنان على حالته بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة ومشاركته في المران الجماعي الذي أقيم أول أمس.



وشارك إكرامي مع محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران الحراس تحت إشراف يانكون ميشيل.



ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء غد الأحد في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.