أردوغان يدعي: تركيا مفتاح السلام في ليبيا

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومًا حادًا على الدول والأطراف المعترضين على تدخله في ليبيا، وذلك قبيل توجهه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين.





وادعى أردوغان في مؤتمر صحفي أن " تركيا أصبحت مفتاح السلام في ليبيا".





وأضاف أن "زيارة حفتر إلى اليونان لا نقيم لها وزنًا"، وتابع "اليونان انزعجت لعدم دعوتها إلى مؤتمر برلين، والاتفاق بين تركيا وليبيا أفقدها صوابها".





وأعرب أردوغان عن أمله في أن تؤدي قمة برلين إلى نتائج فيما يتعلق بالأزمة الليبية.





واعتبر أردوغان أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، مشيرًا إلى أن أي محاولات لفرض حل عسكري لن تفضي إلى نتائج.



