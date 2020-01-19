AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان يدعي: تركيا مفتاح السلام في ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 10:13 ص
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
Advertisements
قسم الخارجي
شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومًا حادًا على الدول والأطراف المعترضين على تدخله في ليبيا، وذلك قبيل توجهه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين.

وادعى أردوغان في مؤتمر صحفي أن " تركيا أصبحت مفتاح السلام في ليبيا".

وأضاف أن "زيارة حفتر إلى اليونان لا نقيم لها وزنًا"، وتابع "اليونان انزعجت لعدم دعوتها إلى مؤتمر برلين، والاتفاق بين تركيا وليبيا أفقدها صوابها".

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تؤدي قمة برلين إلى نتائج فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

واعتبر أردوغان أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، مشيرًا إلى أن أي محاولات لفرض حل عسكري لن تفضي إلى نتائج.

وأردف "نتمنى أن تؤدي قمة برلين إلى نتائج فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وقد توصلنا إلى هدنة في ليبيا بعد مساعٍ تركية وروسية استمرت 4 أشهر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل واليونان وقبرص: نشر قوات تركية في ليبيا يهدد الاستقرار بالمنطقة

اليونان : تدخل تركيا في ليبيا يشكل تهديدا للمنطقة والدول الأوروبية

أحمد موسى: أردوغان يبكي ويصرخ في تركيا.. لهذا السبب

ظاهرة صوتية.. أردوغان يستعدي دول المنطقة ليرضي التنظيم الدولي للإخوان في ليبيا.. سارق النفط وقاتل الأبرياء في سوريا.. أكبر ممول للإرهاب.. وحفتر: تركيا طرف في الحرب لا وسيط يتمتع بالنزاهة

دعوة مصر واستبعاد قطر.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر برلين بشأن ليبيا

خبير إستراتيجي يكشف دور مؤتمر برلين في حل الأزمة الليبية

ترشيحاتنا

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 19 -1-2020

تعرف على رسالة تركي آل الشيخ لهيئة الترفيه السعودية

هل يقبل سجود السهو بعد الانتهاء من الصلاة؟ ومتى يكون قبل السلام أم بعده؟ الإفتاء توضح

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

عبد الستار صبري: صالح سليم كان وكيل أعمالي ومنحني عقد الأهلي .. فيديو

بعد إخفائها في أماكن سرية.. محاولة فاشلة لتهريب سجائر داخل السعودية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد