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بين الناس

مواطن يناشد الإسكان لتخصيص وحدة سكنية ضمن الحالات الأكثر احتياجًا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن ناصر فتحي، البالغ من العمر 50 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان منحه وحدة سكنية ضمن الحالات الأكثر احتياجًا.

 

ويقول في رسالته: توجهت مرتين إلى وزارة الإسكان، للسؤال والاستعلام عن شكوى أرسلتها من أجل الحصول على وحدة سكنية ضمن الحالات الأولى بالرعاية، وللأسف كل مرة أروح يقول لى اسمك مش موجود عندنا على الكمبيوتر.

 

وأضاف: أقيم أنا وأسرتى ببدروم لا يصلح للمعيشة، لذا أناشد وزارة الإسكان منحى وحدة سكنية ضمن الحالات الأكثر احتياجًا.

 

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٨٣٩٠٧٦٠٥

 

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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