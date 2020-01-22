أصالة.. الفنانة الأكثر متابعة على تطبيق ديزر

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، أنها أصبحت الفنانة الأكثر متابعة على تطبيق ديزر للاغاني، بوصول عدد متابعيها لأكثر من 800 ألف متابع. حققت أصالة، نجاحاً كبيراً بفيديو كليب أغنيتها الأخيرة "شامخ" حيث حققت 6 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب، وهي أول أغنية لها بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان."شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكش وماستر OMIX.يذكر أن آخر ألبومات أصالة، ألبوم "في قربك" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة من بينها: "مبقاش سر"، و"جابوا سيرته".