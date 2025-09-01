زيلينسكي: القبض على مشتبه به في مقـ.ـتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلقاء القبض على مشتبه به في جريمة قتل النائب الأوكراني البارز ورئيس البرلمان السابق أندريه باروبيي، الذي قتل رميا بالرصاص يوم الثلاثاء في مدينة لفيف، غربي البلاد.

وقال زيلينسكي، في بيان عبر منصة «تيليجرام»: "التحقيق مستمر. أشكر أجهزة إنفاذ القانون على سرعة عملها. يجب الكشف عن ملابسات هذه الجريمة المروعة".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف زيلينسكي عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، أن وزير الداخلية إيهور كليمنكو والنائب العام روسلان كرافتشينكو أطلعاه على المعلومات الأولية المتعلقة بالحادثة. وأضاف: "أندريه باروبيي قتل... والبحث عن القاتل كان جاريًا، وقد تم التوصل إلى مشتبه به".

وكان باروبيي قد شغل منصب رئيس البرلمان الأوكراني في فترة حرجة من تاريخ البلاد، ويعد من أبرز الشخصيات السياسية المناهضة للتدخل الروسي.

وفي سياق آخر، اتهم زيلينسكي موسكو باستغلال الفترة التي تسبق قمة دولية محتملة لتكثيف هجماتها على الأراضي الأوكرانية، مشددًا على ضرورة فرض "إجراءات صارمة" ضد الداعمين الماليين للكرملين، وخاصة في القطاعين المصرفي والطاقة.

وقال: "الطريقة الوحيدة لإعادة فتح الطريق أمام فرصة دبلوماسية هي فرض عقوبات فعالة على موسكو، ووقف تمويل آلة الحرب الروسية".