صحيفة بريطانية.. ترامب يبحث نشر جيش خاص في أوكرانيا

نقلت صحيفة التلجراف عن مسؤولين غربيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري محادثات مع حلفاء أوروبيين لنشر جيش خاص يضم متعاقدين أمريكيين في أوكرانيا.



ذكرت التلجراف ان نشر المتعاقدين الأمريكيين بأوكرانيا يتعلق بخطة سلام طويلة الأمد يتواصل بحثها.

ذكرت مصادر التلجراف ان خطة السلام بأوكرانيا تتعلق بنشر متعاقدين من شركات أمنية عسكرية أمريكية خاصة وان دور المتعاقدين في أوكرانيا سيكون إعادة بناء دفاعات خطوط أمامية وحماية المصالح الأمريكية.



وأكدوا ان نشر متعاقدين بأوكرانيا حل مؤقت بعد أن أكد ترامب عدم نشر القوات الأمريكية، فيما ذكر مصدر بالحكومة البريطانية ان نشر متعاقدين أمريكيين بأوكرانيا سيشكل رادعا فعليا لبوتين وأن خطة نشر متعاقدين بأوكرانيا تبحث مع الضمانات الأمنية.