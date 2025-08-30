بعد مزاعم إسرائيلية باستهدافه في صنعاء.. أول تصريحات لرئيس أركان الجيش اليمني

أكد محمد عبدالكريم الغماري، رئيس أركان الجيش اليمني، أن “استهداف العدو الإسرائيلي للأحياء المدنية في العاصمة صنعاء لن يمر دون عقاب”، مشددا على أن اليمن ماض في إسناد الشعب الفلسطيني في غزة مهما كان حجم الاستهداف أو حجم التضحيات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وحيا الغماري صمود أهالي غزة ومجاهدي المقاومة الذين يواصلون مواجهة الاحتلال، كما أشاد بجماهير الشعب اليمني التي قال إنها “تخرج بالملايين على مدى عامين نصرة لفلسطين دون وهن أو فتور”.

وقال الغماري، إن التصعيد الإسرائيلي سواء في غزة أو تجاه اليمن “ليس دليل قوة بل انعكاس للعجز والفشل في تحقيق الأهداف على مدى قرابة العامين”، مضيفا أن هذا التصعيد “سيواجَه بالتصعيد”.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، شنت الطائرات أكثر من عشر غارات، استهدفت ما وُصفت بأنها “مقرات وبيوت سرية” لقادة من المستويين السياسي والعسكري في أنصار الله، مشيرة إلى أن من بين المستهدفين رئيس أركان الجيش اليمني، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية.