قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإسباني: يجب معاقبة كل من يعرقل حل الدولتين

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن خوزي مانويل الباريز، وزير الخارجية الإسباني أنه بعث برسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية حول الحاجة إلى تحرك أوروبي شامل بشأن قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن أوروبا تفعل القليل جداً.

وقال: "الوقت ليس للكلام الآن وإنما للفعل. التحرك من أجل وقف الحرب وكسر حصار إسرائيل ضد غزة".
 

وأوضح عبر منصة "أكس" اليوم  السبت، أن بلاده اقترحت خطة لأجل غزة تبدأ بحظر مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل.
 

وتضمنت أيضا إدراج المزيد من الأشخاص في قائمة العقوبات وتضمينها أي شخص يحاول عرقلة حل الدولتين لأنه الحل الوحيد الذي من شأنه إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
 

ورأى أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي التعامل مع إسرائيل سوى من خلال احترام حقوق الإنسان حيث تتعرض لانتهاكات مكثفة وممنهجة، لافتا إلى أنه عندما تؤكد اللجنة المختصة في تقريرا وجود انتهاكات جسيمة، عندها يتوجب التحرك.
 

كما شددت الخطة الإسبانية على وجوب مساعدة السلطة الفلسطينية بمبالغ مالية هائلة، وذلك لأنها تكافح بسبب احتجاز إسرائيل الضرائب التي يجب أن تعود إليها.

كما لفتت إلى أهمية الامتثال لكافة أحكام محكمة العدل الدولية وآرائها الاستشارية، حيث يمكن وقف كافة أنواع التجارة الواردة من المستوطنات غير الشرعية.

وفي البند الخامس اقترحت الخطة تعليق الاتفاقية القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل، إذ شدد الوزير الإسباني على أنه لا يمكن مواصلة التعامل مع إسرائيل كأن شيئا لم يكن وهناك كارثة إنسانية في غزة، يموت فيها آلاف الفلسطينيين بالمجاعة بينهم الأطفال والرضع.

وزير الخارجية الإسباني قطاع غزة أوروبا إسرائيل الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

FreeBuds SE 4

FreeBuds SE 4 من هواوي.. سماعات لاسلكية بإلغاء ضوضاء نشط وتصنيف IP54

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

سامسونج

سامسونج تستعد لمفاجأة سبتمبر .. ماذا ستعلن خلال أيام؟

بالصور

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت

مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت

الأحمر والأبيض.. طريقة عمل الملبن في البيت

الملبن
الملبن
الملبن

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

تسلا
تسلا
تسلا

أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد