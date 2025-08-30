اغتيال رئيس البرلمان الأوكراني السابق .. وزيلينسكي: جريمة مروعة

قالت السلطات الأوكرانية إن نائبا أوكرانيا كان يشغل منصب رئيس البرلمان سابقا قُتل بالرصاص يوم السبت في مدينة لفيف غرب البلاد.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحادث ووصفه بأنه "جريمة قتل مروعة".

وتعهد زيلينسكي بإجراء تحقيق شامل في مقتل أندريه باروبي، السياسي المعروف الذي كان رئيسًا للبرلمان في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وقالت الشرطة إن باروبي (54 عاما) "توفي على الفور نتيجة إصابته".

وأضافت أنهم يبحثون عن المسلح، مشيرة إلى أن دوافع القتل غير واضحة.

كان باروبي، الذي كان رئيسًا للبرلمان من عام 2016 إلى عام 2019، من المؤيدين البارزين للثورة البرتقالية المؤيدة لأوروبا في عام 2004 وثورة الميدان في عام 2014.