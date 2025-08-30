الداخلية السورية: إطلاق حملة أمنية استهدفت أوكارا لخلايا إرهابية في طرطوس

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن إطلاق حملة أمنية تقودها قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، استهدفت أوكارا تابعة لخلايا إرهابية خارجة عن القانون.

وتابعت الداخلية السورية: “آخرها استهدف دورية للأمن الداخلي على أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أدى إلى استشهاد عنصرين”، مؤكدة أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة حتى الآن.

وقالت إن تلك الخلايا متورطة في تنفيذ هجمات ضد عناصر ومواقع تابعة لقوى الأمن الداخلي.

وكانت مدن محافظتي طرطوس واللاذقية في الساحل السوري، قد شهدت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين مرتبطين بالرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الأمن.