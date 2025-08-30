شرطة الاحتلال: إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بعد انفجار سيارة في يافا

أوضحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن خط الطوارئ 100 تلقى بلاغًا عن انفجار سيارة في يافا، حيث هرعت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان. وكشف التحقيق الأولي أن أربعة أشخاص مصابين بدرجات متفاوتة تم إجلاؤهم بواسطة فرق "نجمة داوود الحمراء" نتيجة الانفجار.

وأضافت أن أفراد شرطة منطقة تل أبيب الذين وصلوا بسرعة إلى الموقع ألقوا القبض على مشتبه به، وهو من سكان يافا، بالقرب من مكان الحادث.

وأكدت الشرطة: "في هذه المرحلة تواصل قواتنا العمل في الموقع والبحث عن مشتبهين إضافيين. خلفية الحادث جنائية".



وأُصيب أربعة أفراد من عائلة واحدة في انفجار السيارة بشارع كامينسكا في يافا، ووُصفت حالة أحدهم بالخطيرة، فيما أُصيب اثنان في الثلاثينات بجروح متوسطة، وأُصيب آخر بجروح طفيفة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية التي وصفت الواقعة بأنها "محاولة اغتيال على أساس إجرامي".





وقال المسعف في "نجمة داوود الحمراء" يتساحار فايس، وفنيو الطوارئ شاي بخار وليئور باز: "كان هناك دمار كبير في المكان. عندما وصلنا، أشار إلينا المدنيون نحو المصابين الذين كانوا يجلسون خارج السيارة المشتعلة. قدمنا لهم فورًا علاجًا منقذًا للحياة، شمل تضميد الجروح ووقف النزيف، ثم نقلناهم بسرعة إلى المستشفى".