رئيس البرلمان الإيراني: قد تقع حرب وعلينا أن نكون أقوياء لمواجهتها

تحدث رئيس البرلمان الإيراني باقر قاليباف، عن إمكانية وقوع حرب، وأنه على الشعب الإيراني أن يكون مستعدًا لمواجهتها.

قال باقر:"قد تقع حرب، وعلينا أن نكون أقوياء لمواجهتها".

كانت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي رسميا بأنها ستتحرك لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في غضون 30 يومًا، إذا فشل المجلس في اعتماد قرار بتمديد تعليق العقوبات على طهران.

وفي تصريحاته بشأن إيران، اليوم، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن "إيران لم تستجب لمطالب تأجيل العقوبات مقابل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما دعت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الجمعة، رعاياها إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران سترد بشكل مناسب على خطوة مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية "سناب باك"، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس.



وقال عراقجي إن "خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات تزيد من الشكوك حول النوايا الحقيقية لهذه الدول تجاه إيران".

