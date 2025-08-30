قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
وزارة الصحة تُنفذ برنامجًا تدريبيًا للقضاء على التراكوما
ميهمنيش الحكومة .. القبض على أبطال فيديو مشاجرة المرج
وفد الشيوخ الأمريكي يطلع على التعنت الإسرائيلي لمنع الشاحنات من دخول غزة
رئيس البرلمان الإيراني: قد تقع حرب وعلينا أن نكون أقوياء لمواجهتها
بعد تصديق الرئيس السيسي.. بشرى لواضعي اليد على الأراضي في القانون الجديد
من أمام معبر رفح.. وفد من الشيوخ الأمريكي يشيد بالجهود المصرية في إنفاذ المساعدات لغزة
سائق توك توك يتعدى على طبيب بالضرب ويهدده بحرق سيارته
سيتم تحصيلها خلال أيام.. اعرف أول زيادة في قيمة الإيجار القديم
شرطة الاحتلال: إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بعد انفجار سيارة في يافا
قرار عاجل من ريبيرو.. هل يشارك إمام عاشور أمام بيراميدز اليوم؟
بيراميدز يثير الجدل قبل لقاء الأهلي بمنشور غامض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان الإيراني: قد تقع حرب وعلينا أن نكون أقوياء لمواجهتها

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

تحدث رئيس البرلمان الإيراني باقر قاليباف، عن إمكانية وقوع حرب، وأنه على الشعب الإيراني أن يكون مستعدًا لمواجهتها.

قال باقر:"قد تقع حرب، وعلينا أن نكون أقوياء لمواجهتها".
كانت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي رسميا بأنها ستتحرك لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في غضون 30 يومًا، إذا فشل المجلس في اعتماد قرار بتمديد تعليق العقوبات على طهران.

وفي تصريحاته بشأن إيران، اليوم، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن "إيران لم تستجب لمطالب تأجيل العقوبات مقابل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما دعت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الجمعة، رعاياها إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران سترد بشكل مناسب على خطوة مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية "سناب باك"، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس.


وقال عراقجي إن "خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات تزيد من الشكوك حول النوايا الحقيقية لهذه الدول تجاه إيران".
 

رئيس البرلمان الإيراني حروب أقوياء رئيس البرلمان الإيراني باقر قاليباف وقوع حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة

حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة.. شيخ الأزهر يجيب

الصلاة على النبي

إن لله ملائكة سياحين في الأرض.. فماذا يفعلون ؟

الموت

هل الموت راحة كل حي؟.. داعية يوضح

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد