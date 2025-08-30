عبور سفينة حربية أمريكية إلى فنزويلا.. فماذا يحدث؟

قال شهود عيان أن رأوا الطراد الصاروخي الأمريكي الموجه يو إس إس ليك إيري وهو يعبر قناة بنما من المحيط الهادئ إلى البحر الكاريبي ليلة الجمعة، بعد أن نشرت إدارة ترامب سفنًا حربية بالقرب من ساحل فنزويلا.

وشاهد صحفيون السفينة الحربية وهي تمر عبر القناة حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء (0230 بتوقيت جرينتش السبت) وتتجه شرقا نحو المحيط الأطلسي.

قالت الولايات المتحدة: إن نشر السفن الحربية في جنوب البحر الكاريبي، بالقرب من المياه الإقليمية لفنزويلا، في إطار عملية مكافحة تهريب المخدرات.

وقال ألفريدو سيدينو، وهو فني صحي يبلغ من العمر 32 عاما، والذي التقط صورا للسفينة: "لم أكن أعلم أن السفينة ستمر... لقد فوجئت بمرورها".

مزاعم أمريكية.. رئيس فنزويلا زعيم عصابة

اتهمت واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزعم عصابة مخدرات وضاعفت مكافأة القبض عليه إلى 50 مليون دولار.

ولكن الولايات المتحدة لم تصدر أي تهديد علني بغزو فنزويلا.

أعلنت كراكاس، الاثنين، نشر 15 ألف جندي من قوات الأمن على الحدود الكولومبية لعمليات مكافحة تهريب المخدرات.

وفي اليوم التالي، أعلنت فنزويلا أنها ستقوم بدوريات في مياهها الإقليمية باستخدام طائرات بدون طيار وسفن حربية.

وزعم مادورو أيضًا أنه حشد أكثر من أربعة ملايين عضو من الميليشيات ردًا على "التهديدات" الأمريكية.

تبلغ مساحة السفينة الحربية يو إس إس ليك إيري 567 قدمًا (173 مترًا) ووزنها 9800 طن وهي متمركزة في ميناء سان دييجو بولاية كاليفورنيا.