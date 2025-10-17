مصر تحصد 5 جوائز في معرض CISMA 2025 لماكينات الخياطة بالصين

انطلقت فعاليات المعرض الدولي لماكينات وخامات الخياطة "CISMA 2025" في الصين، بمشاركة مئات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتوريد ماكينات الخياطة وخاماتها من مختلف دول العالم، وسط حضور واسع من المصنعين والموزعين والخبراء في قطاع الملابس الجاهزة.

وشهدت الفعاليات هذا العام تميزًا مصريًا جديدًا؛ بعدما حصدت شركة مصرية لماكينات الخياطة خمس جوائز عالمية، لتواصل تصدرها قائمة الموزعين الاستراتيجيين للعام الثالث على التوالي، في تأكيد على ريادتها في سوق ماكينات الخياطة المتطورة، ودورها المحوري في نقل أحدث تقنيات الصناعة إلى السوق المصرية.

وخلال المعرض، نالت مصر جائزة "الموزع الاستراتيجي الخارجي" التي تُمنح لأفضل شركاء الشركات الصينية في الأسواق الخارجية، إلى جانب 4 جوائز في مؤتمر "جاك" العالمي للموزعين 2025، تضمنت جائزة "الموزع الاستراتيجي"، و"الثلاثة نجوم"، و"البلاتينية للمساهمة في المبيعات"، و"المنتجات الأكثر مبيعًا".

وقال محمود سكر عضو غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن هذا التتويج العالمي المتكرر؛ يعكس التزامنا بتقديم حلول تكنولوجية متطورة، تدعم تنافسية صناعة الملابس الجاهزة في مصر.

وأكد أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية؛ تفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يواكب توجه الدولة نحو تعميق الصناعة وزيادة الاستثمارات في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.