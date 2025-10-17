قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
مصر تحصد 5 جوائز في معرض CISMA 2025 لماكينات الخياطة بالصين
خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة
تحديث جديد لسعر الدولار مساء اليوم الجمعة 17-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تحصد 5 جوائز في معرض CISMA 2025 لماكينات الخياطة بالصين

خلال المعرض
خلال المعرض
ولاء عبد الكريم

انطلقت فعاليات المعرض الدولي لماكينات وخامات الخياطة "CISMA 2025" في الصين، بمشاركة مئات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتوريد ماكينات الخياطة وخاماتها من مختلف دول العالم، وسط حضور واسع من المصنعين والموزعين والخبراء في قطاع الملابس الجاهزة.

وشهدت الفعاليات هذا العام تميزًا مصريًا جديدًا؛ بعدما حصدت شركة مصرية  لماكينات الخياطة خمس جوائز عالمية، لتواصل تصدرها قائمة الموزعين الاستراتيجيين للعام الثالث على التوالي، في تأكيد على ريادتها في سوق ماكينات الخياطة المتطورة، ودورها المحوري في نقل أحدث تقنيات الصناعة إلى السوق المصرية.

وخلال المعرض، نالت مصر  جائزة "الموزع الاستراتيجي الخارجي" التي تُمنح لأفضل شركاء الشركات الصينية في الأسواق الخارجية، إلى جانب 4 جوائز في مؤتمر "جاك" العالمي للموزعين 2025، تضمنت جائزة "الموزع الاستراتيجي"، و"الثلاثة نجوم"، و"البلاتينية للمساهمة في المبيعات"، و"المنتجات الأكثر مبيعًا".

وقال محمود سكر عضو غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن هذا التتويج العالمي المتكرر؛ يعكس التزامنا بتقديم حلول تكنولوجية متطورة، تدعم تنافسية صناعة الملابس الجاهزة في مصر.

وأكد أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية؛ تفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يواكب توجه الدولة نحو تعميق الصناعة وزيادة الاستثمارات في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

المعرض الدولي لماكينات خامات الخياطة اخبار مصر صناعة وتوريد ماكينات الخياطة قطاع الملابس الجاهزة سوق ماكينات الخياطة مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

اسعار التاكسى الأبيض بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار البنزين الجديدة.. ننشر تعريفة ركوب التاكسي الأبيض بعد الزيادة

ترشيحاتنا

شعار الزمالك

زمالك 2011 يكتسح المصري 4-1 في بطولة الجمهورية

يورجن كلوب

يورجن كلوب يعود إلى المشهد الكروي بمنصب جديد في الدوري الألماني

ييس توروب

ثوروب: أسعى لتحقيق الفوز أمام إيجل نوار.. وأمتلك الكثير من المعلومات عن المنافس

بالصور

تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

دراسة تحذر: وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الاستخدام المحدود تُضعف القدرات الإدراكية للأطفال

انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي
انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي
انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد