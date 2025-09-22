جبران لعمال شركة صناعة ملابس جاهزة: أصبح لدينا قانون يحقق الأمان الوظيفي

زار محمد جبران وزير العمل، شركة لصناعة الملابس الجاهزة في ختام جولته اليوم الاثنين، في محافظة السويس، وكان في استقباله، مستر ساهيل بتلاني إحد الشركاء بالشركة، و المدير العام للشركة ناصر خان.

تفقد الوزير عملية الإنتاج داخل الشركة، وحث العاملين على المزيد من العمل والإنتاج، وأكد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتشجيع على الإستثمار الإجنبي، وإزالة كافة العقبات التي تواجهه، متحدثًا عن قانون العمل الجديد الذي يأتي كتشريع يُحقق التوزان والعدالة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويساعد على صناعة بيئة لائقة يستفيد منها كل الأطراف.

واستمع الوزير من قيادات الشركة إلى دورها في توفير فرص العمل وخدمة التنمية في مصر، والتأكيد على أنها شركة ذات استثمار هندي، خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، و يعمل فيها الأن 1123 عاملاً، من بينهم 81 عاملا أجنبيا حاصلين تراخيص عمل، و63 عاملاً من ذوي الهمم، وتلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.