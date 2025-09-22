عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، إنّ تحرك مصر لاستقبال الطفل الذي كان يحمل شقيقه وعائلتهما، داخل خيمة اللجنة المصرية لدعم الأشقاء في غزة؛ ليس جديدا على مصر، فقد أخذت الدولة المصرية القضية الفلسطينية على عاتقها منذ بداية الهجرات اليهودية إلى فلسطين وثورة 1936.

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر ضحت بالأرواح والأموال والأوضاع الاقتصادية خلال محطات كثيرة من أجل القضية الفلسطينية وأمنها القومي.

وأشار إلى أنّ هذا الذي حدث مع الطفلين الفلسطينيين، هو استمرار لاهتمام مصر بالشعب الفلسطيني، موضحًا: "إذا كانت مصر تقف بجانب الفلسطينيين وضد التهجير وما تفعله إسرائيل؛ فإنه من المنطقي أن تقدم مثل هذه اللفتات الإنسانية".

وأوضح: "مشهد الطفلين يؤكد أن العدوان الإسرائيلي يتباهى بقتل الأطفال، وكثير من المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن عدم وجود أبرياء في غزة، وأن الرضيع مشروع قاتل، ولكن، التحرك المصري يحاول نجدة الشعب الفلسطيني وتثبيته في أرضه حتى لا ينجح مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية".