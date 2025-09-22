قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
ترامب في ورطة بسبب 50 ألف دولار.. ماذا حدث ؟
ما هي صلاة الغفلة وكيفية أدائها؟.. اعرف وقتها وسبب تسميتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
محمد إبراهيم

وقع كلاً من اللواء أح هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة واللواء طيار أح أكرم محمـد جلال محافظ الإسماعيلية بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية.

يهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتطوير شبكات 
الإتصالات والمعلومات بمحافظة الإسماعيلية وبناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والإغاثة والمساهمة 
فى تأمين البنية التحتية المعلوماتية فى مراكز العمليات والتحكم والتشغيل تماشياً مع رؤية المحافظة نحو التحول الرقمي الآمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مراكز سيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى كافة الوزارات والمحافظات لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، 

إدارة الإشارة محافظة الإسماعيلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 22-9-2025 في مصر

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

تحالف الأحزاب المصرية

تحالف الأحزاب يتخذ عددا من الإجراءات للإعلان عن التشكيل الكامل للاتحاد الاقتصادي

النائب عاطف المغاوري

المغاوري: نتقدم بـ5 تعديلات تشريعية في البرلمان المقبل.. أبرزها قانون الإيجار القديم|خاص

الرئيس السيسي

برلماني: تدخل مصر لإنقاذ طفلي غزة يؤكد موقفها التاريخي لدعم القضية الفلسطينية

بالصور

طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة في الفرن

سمك مشوي
سمك مشوي
سمك مشوي

فوائد قضاء الوقت مع العائلة.. سر السعادة والصحة النفسية

فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد