إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وقع كلاً من اللواء أح هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة واللواء طيار أح أكرم محمـد جلال محافظ الإسماعيلية بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية.

يهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتطوير شبكات

الإتصالات والمعلومات بمحافظة الإسماعيلية وبناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والإغاثة والمساهمة

فى تأمين البنية التحتية المعلوماتية فى مراكز العمليات والتحكم والتشغيل تماشياً مع رؤية المحافظة نحو التحول الرقمي الآمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مراكز سيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى كافة الوزارات والمحافظات لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030،