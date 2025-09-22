بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

كشف محمد ناجي جدو، المدرب العام لفريق بيراميدز، 3 غيابات مؤثرة تضرب صفوف الفريق في مباراة الأهلي السعودي غدا الثلاثاء، في كأس الإنتركونتينينتال.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية من البطولة العالمية.

وقال مدرب بيراميدز في تصريحات خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «أون سبورت»: «نفتقد لثلاثي من أهم اللاعبين في الفريق وهم وليد الكرتي الذي تعرض للإصابة في الأيام الأخيرة، وأيضا رمضان صبحي لن يلحق بمباراة الأهلي غدا».

وأضاف: «أيضا محمود مرعي يعاني من إصابة ولن يكون متواجد في المباراة، لكن باقي اللاعبين على أتم الجاهزية لخوض المباراة».

وبات الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، في ورطة كبيرة بسبب أهمية الثلاثي في طريقة لعبه، حيث يعتمد على محمود مرعي في خط الدفاع بصورة أساسية، فيما يمثل وليد الكرتي، سلاحا مؤثرا للفريق السماوي وساهم في 4 أهداف في 5 مباريات، وأيضا رمضان صبحي الذي يمتلك حلولا قادرة على صنع الفارق أمام دفاع الأهلي المتمرس.





