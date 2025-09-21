شريف إكرامي: مواجهة أهلي جدة قوية.. وحظوظ بيراميدز ليست سيئة

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام أهلي جدة السعودي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على الأراضي السعودية.



وقال إكرامي في تصريحات لقناة «إم بي سي أكشن»: «سعيد بتواجدي في المملكة العربية السعودية، فكل زيارة هنا تحمل لنا ذكريات لا تُنسى».



وأضاف حارس بيراميدز المخضرم: «حظوظنا ليست سيئة، سنواجه بطل آسيا ونحن أبطال أفريقيا، وهذا ما يمنح المباراة طابعًا خاصًا وقوة إضافية، ونحن سعداء بالمشاركة في هذه البطولة».