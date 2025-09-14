قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟

أمينة الدسوقي

تصدر حارس مرمى بيراميدز  شريف إكرامي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق نشره على منصة «إكس» رداً على تصريحات حسام غالي الأخيرة التي أشعلت جدلا واسعا داخل الوسط الأهلي والجماهيري.

إكرامي يؤكد النقد مش خيانة 

اعتبر إكرامي في منشوره أن التعامل مع النقد والاختلاف في الرأي في الساحة الرياضية يتحول إلى نظرة ثنائية متطرفة — إما مثالي أو خائن — وأن هذا الأسلوب يحول المساحة العامة من ميدان للعقل والموضوعية إلى ساحة مزاجية وانفعالية. 

وكتب إكرامي أن «مشكلتنا إننا لسه بنتعامل مع النقد كأنه خيانة… عندنا تطرف شديد في تصنيف الأمور يا أبيض يا أسود يا ملايكة يا شياطين».

وأضاف أن المشهد الإعلامي والجماهيري تحركه في كثير من الأحيان «مزاج لحظي وانفعال أعمى» ومصالح خفية وصراعات توجه من يصنف بطلاً أو متهماً، ما يؤدي إلى استغلال الجمهور وتحويله إلى أداة بدلاً من شريك واعٍ.

واختتم إكرامي رسالته بالتأكيد على حاجة المشهد إلى «عقل يوزن ويقود» بدلاً من المزاج والمصالح الخفية.

 تصريحات حسام غالي وإشارات إلى صراع داخلي

كان حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن الفريق السابق، قد أثار جدلاً متجدداً بتصريحاته في حوار إذاعيبودكاست، إذ ألمح إلى طموح قوي لتولي رئاسة النادي مستقبلاً، لكنه قال أيضا إن تجربته داخل الإدارة كشفت له واقعا معقداً دفعه للامتناع حالياً عن «مسك السيف والدرع» والدخول في معركة داخلية. 

وصبت تصريحاته في اتجاه نقد أداء المجلس ورفضه لفكرة التفرد بالقرار، والدعوة إلى اختيار شخصيات تمثل مبادئ النادي.

واتسمت الفترة الأخيرة بخلافات حادة داخل إدارة الكرة بالأهلي، حسب ما أشار إليه متابعون، إذ قاطع غالي فعاليات ومناسبات رسمية، وامتنع عن حضور بعض اجتماعات المجلس، في تعبير عن حالة من الغضب والإحباط بدعوى تجاهل من قيادات النادي، ما أثار تساؤلات حول إمكانية حدوث انقسام بينه وبين رموز الإدارة الحالية مع اقتراب أفق انتخابات النادي.

تأثير التصريحات على المشهد العام

أثارت تصريحات غالي ردود فعل متباينة من الجماهير والمراقبين، البعض رآها إقرار بمشكلات تحتاج معالجة داخلية، وآخرون اعتبروها إرباكا قد يستغله خصوم داخلية وخارجية.

