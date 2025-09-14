إزاي نطلّعه خاين.. مجدي عبدالغني يُدافع عن حسام غالي بعد الهجوم ضده

علق مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، على تصريحات حسام غالي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، والتي تحدث فيها عن رغبته في الترشح لرئاسة النادي مستقبلًا.

وقال عبدالغني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الشمس: "أرى أن هناك هجومًا مبرمجًا ومنسقًا على حسام غالي، من الذباب الإلكتروني الذي يديره بعض الأفراد، رغم أنه لم يخطئ في حق أحد ولم يتحدث عن أي شخص."

وأضاف: "حسام غالي تحدث عن الصدمة التي واجهها عند دخوله مجلس الأهلي، فالهجوم عليه كان شرسًا، لكنه لم يسيء لأحد ولم يذكر أي اسم بعينه. الرجل لديه فكر محترم."

وختم عبدالغني قائلاً: "شخصية محترمة، وكيف يمكن لنا كأهلاوية أن نظهره كخائن مع مجدي عبدالغني ومصطفى يونس؟ الذين يهاجمونه هم الذين يسيئون للنادي الأهلي، وليس نحن."