عبدالغني يدافع عن حسام غالي: لسنا ضد الأهلي

شنّ مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على من وصفهم بـ"الكتائب الإلكترونية"، عقب موجة الانتقادات التي وُجهت له ولعدد من نجوم القلعة الحمراء السابقين، على خلفية التصريحات الأخيرة لحسام غالي.

وقال عبدالغني، خلال ظهوره على قناة «الشمس»:"فين الغلط اللي قاله حسام غالي؟ مش أي حد يدخل النادي الأهلي لازم يطبق مبادئه، ولا يجي يخرب الدنيا. كلامي ده للكتائب الإلكترونية".

وأضاف:"إنتوا عايزين تعملوا بوتقة واحدة وتقولوا إن مجدي عبدالغني، ومصطفى يونس، وحسام غالي، وطاهر أبو زيد، ومحمد عمارة ضد الأهلي؟ دي أسماء خدمت النادي بكل إخلاص، وكل واحد منهم له تاريخ كبير".

وتابع مهاجمًا المنتقدين:"انتوا مين علشان تتكلموا؟ أكتر واحد بيتكلم عنده 14 سنة ومش فاهم حاجة، لما تقبضوا متهاجموش ولاد النادي، مش هتقدروا عليهم، لأنهم بذلوا مجهود وربنا بيحميهم".

واختتم عبدالغني تصريحاته قائلاً:"لعبنا بروح وقلب، وسيبنا أهلنا بيموتوا علشان الأهلي. الخطيب مش كان بيلعب لوحده، هو أسطورة، لكن كان واحد ضمن 11 لاعب".