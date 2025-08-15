مدرب الأهلي ضعيف ولازم يدفع للأهلي.. مجدي عبد الغني ينتقد ريبيرو

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن المدير الفني للنادي الأهلي، الإسباني خوسيه ريبيرو، لا يقدم المطلوب منه وأنه مدرب "على قَدٌّه.. وضعيف" وأن هذا المدرب شبيه لمدرب الأهلي الأسبق بيتسو موسيماني.

وأضاف نجم الأهلي السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مدرب الأهلي الجديد كان يحصل على راتب 35 ألف دولار، وعندما جاء الأهلي أصبح يحصل على 135 ألف دولار.

ولفت إلى أن أي مدرب يتشرف بالعمل في النادي الأهلي، لأن الأهلي يصنع المدربين واللاعبين، ولذلك أطالب المدربين بتقديم الأموال لـ الأهلي؛ مقابل النجومية والشهرة التي يحصلون عليها.

وأشار إلى أن أي مدرب يعمل في مصر، يتلقى- بعدها بفترة قصيرة- عروضًا من أندية خليجية وعربية، بأموال كثيرة جدًا، ولذلك نؤكد أن أي مدرب يعمل في مصر هو المستفاد.