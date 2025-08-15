الأهلي يعاني من غيابات عديدة أمام فاركو في الدوري

يواجه فريق الكرة بالنادى الأهلى نظيره فاركو المقرر لها مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز

وكانت مباراة الأهلي و مودرن سبورت انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

ويغيب عن الأهلى أمام فاركو كل من: الحارس محمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى العش وأحمد عبد القادر وكاظم إبراهيما لأسباب فنية، ياسر إبراهيم للإصابة، بالإضافة لاستمرار خضوع مروان عطية وإمام عاشور للتأهيل، وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله لتواجدهم مع منتخب الشباب.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

في الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، محمد شكري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

في الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.

في الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.