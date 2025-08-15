قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يويفا يرفع شعار أوقفوا قتل الأطفال بعد انتقادات محمد صلاح
غارات وتفجير منازل.. مجـ.ازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة لا تتوقف
بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
روسيا .. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار وحريق بورشة بارود
في 15 يوما.. الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
الأهلي يعاني من غيابات عديدة أمام فاركو في الدوري
مخدرات بـ 110 ملايين جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في حملات أمنية
رابط التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. موعد انطلاقها
سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
الدفاع السورية: هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأهلي يعاني من غيابات عديدة أمام فاركو في الدوري

ياسمين تيسير

يواجه فريق الكرة بالنادى الأهلى نظيره فاركو المقرر لها مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز

وكانت مباراة الأهلي و مودرن سبورت انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

ويغيب عن الأهلى أمام فاركو كل من: الحارس محمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى العش وأحمد عبد القادر وكاظم إبراهيما لأسباب فنية، ياسر إبراهيم للإصابة، بالإضافة لاستمرار خضوع مروان عطية وإمام عاشور للتأهيل، وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله لتواجدهم مع منتخب الشباب.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

في الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، محمد شكري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

في الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.

في الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.

الاهلي فاركو الدوري

