رياضة

التشكيل المتوقع لليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

يستهل ليفربول موسمه الجديد ويستضيف بورنموث على ملعب "أنفيلد"، في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، كوناتي، فان ديك، كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

وتقام مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2025-2026 اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 على ملعب أنفيلد 10 مساء بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

وتنقل مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر قناة بي إن سبورتس وتحديدا BeIN Sports HD 1.

وأعلنت الشبكة القطرية أن المعلق الجزائري حفيظ دراجي، هو من سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة.

ويطمح "الريدز" في تجاوز خيبة نهائي درع المجتمع، حيث خسر أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح، بينما يسعى بورنموث لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

