قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
الاتحاد الدولي: مقتـ.ل 238 صحفياً في غزة جريمة حرب كاملة الأركان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
سقوط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية|فيديو
تعبئة مساعدات غزة وتصنيفها وتكويدها برعاية منظمة نيلسون مانديلا | صور
الأهلي ضد السد.. قرعة نارية من دوري أبطال آسيا
باكستان .. تحطم مروحية إنقاذ في عمليات إغاثة لمتضررين من الفيضانات
أخبار التكنولوجيا| واتساب تتهم روسيا بمحاولة حجب التواصل عن المستخدمين.. روبوت Meta AI يغازل الأطفال ويدلي بنصائح طبية زائفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ المواجهات.. الأهلي يواجه فاركو في الجولة الثانية من الدوري بحثا عن الانتصار الأول

الأهلي وفاركو
الأهلي وفاركو
إسلام مقلد

تترقب جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة، مواجهة مثيرة تجمع الأهلي بفاركو على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت لقاءات الفريقين السابقة، وعددها تسع مباريات، تفوق الأهلي في خمس منها، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الأحمر 17 هدفًا مقابل 8 أهداف في شباكه. ويُعد كل من حسين الشحات، وإمام عاشور، ووسام أبو علي أبرز هدافي الأهلي في هذه المباريات برصيد أربعة أهداف لكل منهم، يليهم محمد شريف بثلاثة أهداف، ومحمد مجدي أفشة بهدفين.

وكانت آخر مواجهة انتهت بفوز ساحق للأهلي بنتيجة 6-0، ليحسم لقب الدوري في الموسم الماضي.

أهمية اللقاء للأهلي بعد التعثر الافتتاحي

يدخل الأهلي المباراة وهو في حاجة ماسة لتحقيق الفوز، خاصة بعد بدايته المتعثرة في الجولة الأولى بتعادل مثير 2-2 أمام مودرن سبورت، في أداء لم يرتق لطموحات جماهيره. ويأتي اللقاء وسط رغبة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه ريبييرو في تصحيح المسار والعودة سريعًا للمنافسة على الصدارة.

استعدادات الفريق الأحمر قبل المباراة

استفاد الأهلي من فترة راحة حصل عليها اللاعبون عقب المشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، خاض خلالها الفريق خمس مباريات ودية استعدادًا لانطلاق الموسم، إلى جانب إبرام صفقات صيفية قوية لتعزيز الصفوف. ويسعى المدرب ريبييرو إلى استثمار هذه الاستعدادات لتحقيق انطلاقة قوية، وإظهار شخصية البطل التي أهلته للتتويج باللقب الموسم الماضي.

طموحات جماهيرية وتحديات فنية

تتوقع الجماهير مباراة هجومية من جانب الأهلي، مع رغبة واضحة في حصد النقاط الثلاث، واستعادة الثقة، خاصة أن التشكيلة الحالية تضم عناصر هجومية مميزة قادرة على صناعة الفارق. في المقابل، يأمل فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، مستندًا إلى سجله المتوازن نسبيًا في مواجهاته السابقة مع الفريق الأحمر.

الأهلي فاركو استاد القاهرة الدولي استاد القاهرة الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ترشيحاتنا

إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة بـ5 محافظات بمجلس الشيوخ.. في هذا الموعد

إعلان نتيجة انتخابات الإعادة بـ5 محافظات بمجلس الشيوخ في هذا الموعد

منشور وزارة الصحة

فقد الجنين أو البصر .. مفاجأة قبل الاختيار الأصعب لسيدة حامل داخل مستشفى رمد إمبابة

العذراء مريم

الأنبا توما يترأس قداس عيد العذراء بكنيستها بالقاهرة الجديدة

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد