تاريخ المواجهات.. الأهلي يواجه فاركو في الجولة الثانية من الدوري بحثا عن الانتصار الأول

تترقب جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة، مواجهة مثيرة تجمع الأهلي بفاركو على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت لقاءات الفريقين السابقة، وعددها تسع مباريات، تفوق الأهلي في خمس منها، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الأحمر 17 هدفًا مقابل 8 أهداف في شباكه. ويُعد كل من حسين الشحات، وإمام عاشور، ووسام أبو علي أبرز هدافي الأهلي في هذه المباريات برصيد أربعة أهداف لكل منهم، يليهم محمد شريف بثلاثة أهداف، ومحمد مجدي أفشة بهدفين.

وكانت آخر مواجهة انتهت بفوز ساحق للأهلي بنتيجة 6-0، ليحسم لقب الدوري في الموسم الماضي.

أهمية اللقاء للأهلي بعد التعثر الافتتاحي

يدخل الأهلي المباراة وهو في حاجة ماسة لتحقيق الفوز، خاصة بعد بدايته المتعثرة في الجولة الأولى بتعادل مثير 2-2 أمام مودرن سبورت، في أداء لم يرتق لطموحات جماهيره. ويأتي اللقاء وسط رغبة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه ريبييرو في تصحيح المسار والعودة سريعًا للمنافسة على الصدارة.

استعدادات الفريق الأحمر قبل المباراة

استفاد الأهلي من فترة راحة حصل عليها اللاعبون عقب المشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، خاض خلالها الفريق خمس مباريات ودية استعدادًا لانطلاق الموسم، إلى جانب إبرام صفقات صيفية قوية لتعزيز الصفوف. ويسعى المدرب ريبييرو إلى استثمار هذه الاستعدادات لتحقيق انطلاقة قوية، وإظهار شخصية البطل التي أهلته للتتويج باللقب الموسم الماضي.

طموحات جماهيرية وتحديات فنية

تتوقع الجماهير مباراة هجومية من جانب الأهلي، مع رغبة واضحة في حصد النقاط الثلاث، واستعادة الثقة، خاصة أن التشكيلة الحالية تضم عناصر هجومية مميزة قادرة على صناعة الفارق. في المقابل، يأمل فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، مستندًا إلى سجله المتوازن نسبيًا في مواجهاته السابقة مع الفريق الأحمر.