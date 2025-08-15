الأهلي ضد السد.. قرعة نارية من دوري أبطال آسيا

يواجه فريق الأهلي السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مجددًا، لاعبه السابق روبرتو فيرمينو في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد أن أوقعت قرعة "الراقي" اليوم الجمعة، أمام نادي السد القطري، الذي يلعب له مهاجم ليفربول السابق.

وكان فيرمينو لاعبًا أساسيًا في فوز النادي، ومقره جدة، باللقب القاري لأول مرة في مايو الماضي، عندما قاد الأهلي للفوز 2-0 على كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي، قبل أن يغادر النادي في يوليو الماضي.

ويشار إلى أنه قد تم تُقسيم الفرق الـ 24 المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى مجموعتين من 12 فريقًا لكل من غرب وشرق آسيا.

ستتأهل الفرق الثمانية الأولى من كل جانب من قارة آسيا إلى دور الـ 16، الذي سيُقام في مارس، على أن تُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 25 أبريل.

سيواجه الأهلي أيضًا فرق شباب الأهلي، والشارقة، والوحدة، وجميعها من الإمارات العربية المتحدة، وناساف الأوزبكي، والشرطة العراقي، بالإضافة إلى الغرافة والدحيل القطريين.

كما سيواجه الهلال، بطل آسيا أربع مرات، يواجه السد، والشرطة، وشباب الأهلي، وناساف، والدحيل، والوحدة، والشارقة، والغرافة.

أما الاتحاد فيواجه كلًا من "شباب الأهلي، ناساف الإيراني، الشارقة، الغرافة والسد، الشرطة العراقي، الدحيل، الوحدة الإماراتي.

أما السد القطري فيقابل كلًا من شباب الأهلي، أهلي جدة، الشارقة، اتحاد جدة، الشرطة، تراكتور، الوحدة، الهلال.