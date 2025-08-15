قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
الأهلي ضد السد.. قرعة نارية من دوري أبطال آسيا

يواجه فريق الأهلي السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مجددًا، لاعبه السابق روبرتو فيرمينو في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد أن أوقعت قرعة "الراقي" اليوم الجمعة، أمام نادي السد القطري، الذي يلعب له مهاجم ليفربول السابق.

وكان فيرمينو لاعبًا أساسيًا في فوز النادي، ومقره جدة، باللقب القاري لأول مرة في مايو الماضي، عندما قاد الأهلي للفوز 2-0 على كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي، قبل أن يغادر النادي في يوليو الماضي.

ويشار إلى أنه قد تم تُقسيم الفرق الـ 24 المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى مجموعتين من 12 فريقًا لكل من غرب وشرق آسيا.

ستتأهل الفرق الثمانية الأولى من كل جانب من قارة آسيا إلى دور الـ 16، الذي سيُقام في مارس، على أن تُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 25 أبريل.

سيواجه الأهلي أيضًا فرق شباب الأهلي، والشارقة، والوحدة، وجميعها من الإمارات العربية المتحدة، وناساف الأوزبكي، والشرطة العراقي، بالإضافة إلى الغرافة والدحيل القطريين.

كما سيواجه الهلال، بطل آسيا أربع مرات، يواجه السد، والشرطة، وشباب الأهلي، وناساف، والدحيل، والوحدة، والشارقة، والغرافة.
أما الاتحاد فيواجه كلًا من "شباب الأهلي، ناساف الإيراني، الشارقة، الغرافة والسد، الشرطة العراقي، الدحيل، الوحدة الإماراتي.
أما السد القطري فيقابل كلًا من شباب الأهلي، أهلي جدة، الشارقة، اتحاد جدة، الشرطة، تراكتور، الوحدة، الهلال.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

