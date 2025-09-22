السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية.

جاء ذلك، خلال حفل، أقيم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 95 للمملكة العربية السعودية، بمشاركة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور نخبة من رجال الدولة المصرية، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي البعثات الدبلوماسية في مصر.

وأوضح الحصيني أن العلاقات السعودية المصرية نشأت مع توحيد المملكة، وكانت الوجهة الأولى للملك الموحد في عام 1946م صوب مصر الشقيقة، في زيارة استثنائية، حيث أضحت مصر شريكاً أصيلاً.

وقال السفير الحصيني، إنه منذ ذلك الحين تسير العلاقات في مسارها الواثق، في إطار روابط رسخت الجذور بوشائج الدم والقربى وأواصر الدين.

وشدد الحصيني على أن علاقة البلدين باتت نموذجاً فريداً، يزداد قوة ورسوخا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه بأن العلاقات تجاوزت إطارها التقليدي، لتتبلور في إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الأعلى، والذي شكل دفعة قوية ومستدامة للوصول بالعلاقات لأعلى درجات التنسيق، حيث تعد المملكة اليوم الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالميا لمصر، ومن أكبر الدول المستثمرة فيها.