تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة
وزير الري: مصر ملتزمة ببناء مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.. والمياه جسر للتعاون والتضامن والتنمية
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
ديني

تجنبوا أداء السنن.. أمين الإفتاء: الفقهاء حددوا أوقات الكراهة بحسب علامتين

أوقات الكراهة للصلاة
أحمد سعيد

قالت زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن أوقات الكراهة هي أوقات يُستحب تجنب أداء السنن والنوافل والمستحبات فيها، لكن يجوز أداء صلاة الفرض في هذه الأوقات.

وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الفقهاء حددوا أوقات الكراهة بحسب علامتين، إحداهما مرتبطة بعلامة الشمس، والأخرى مرتبطة بفعل الإنسان.

وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن الأوقات المرتبطة بعلامة الشمس هي: الوقت من طلوع الشمس حتى ارتفاعها قدر الرمح، ووقت استواء الشمس في كبد السماء، والوقت الذي يبدأ فيه ضوء الشمس بالاصفرار حتى غروبها.

 وأشارت أمينة الفتوى في دار الإفتاء إلى أن "قدر الرمح" هو ارتفاع تقريبي للشمس يعادل طول الرمح المستخدم في الحروب القديمة، أي حوالي متر إلى متر ونصف، أما الأوقات المرتبطة بفعل الإنسان، فهي الفترة التي تلي صلاة الفجر مباشرة، والفترة التي تلي صلاة العصر مباشرة، حيث يُستحب تجنب أداء النوافل في هذين الوقتين.

أمين الإفتاء: أداء السنن والنوافل في الأوقات المباحة وليس الكراهة

وأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن هذه الأوقات تنطبق على النوافل والسنن التي لا سبب لها، أي التي يصليها الإنسان للتقرب إلى الله دون عذر سابق أو لاحق. أما الصلاة التي لها سبب سابق مثل صلاة الجنازة أو قضاء فريضة فاتتة، فيجوز أداؤها في وقت الكراهة.

 وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن الصلاة التي لها سبب لاحق مثل صلاة الاستخارة، يُستحب تأخيرها حتى ينقضي وقت الكراهة.

وأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء على أهمية المبادرة بأداء الفرض أولًا، ثم أداء السنن والنوافل في الأوقات المباحة، لضمان الالتزام بالسنة وتحقيق فضل الصلاة.

الحكمة من النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة

ويرى عدد من الفقهاء أن الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يرجع لتجنب التشبه بغير المسلمين، إذ ارتبطت هذه الأوقات بعبادات بعض الأمم كالمجوس الذين اعتادوا عبادة الشمس، واستدل الفقهاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنها تطلع بين قرني شيطان". 

وأشار العلماء إلى أن النهي عن الصلاة عند استواء الشمس في كبد السماء حتى تميل راجع إلى ما ورد في السنة النبوية من أن هذا الوقت تُسجَّر فيه النار، وهو ما يجعل التوقف عن الصلاة خلال هذه الفترات أمراً مشروعاً.

أوقات النهي عن الصلاة

يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».

وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».

وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».

أمينة الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء أوقات الكراهة السنن والنوافل

