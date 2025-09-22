طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة في الفرن

يعد السمك المشوي من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير الأشخاص ولكن لاتعرف الكثير من النساء خطوات تحضيره في المنزل.

نعرض لكم طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير السمك المشوى بخلطة الثوم والهريسة



سمك بلطي

ثوم

عصير ليمون

كمون ناعم

ملح

زيت

هريسة شطة

طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة

في بولة اخلطى الثوم المفروم مع عصير الليمون والملح والزيت والكمون والهريسة حسب الرغبة.

اغسلي السمك ثم ضعيه في السمك وتبليه بهذا الخليط.

رصي السمك المشوي في صينية وادخليه الفرن حتى تمام النضج

ثم ضعيه في طبق التقديم مع الارز والسلطة الخضراء أو جرجير وطحينة وخبز بلدي وبالهنا والشفا.