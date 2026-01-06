أسعار الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية واختلافات طفيفة

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء استقرارًا في معظم البنوك، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.

وجاءت الأسعار في 10 بنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

- 47.30 جنيه للشراء.

- 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

- 47.30 جنيه للشراء.

- 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

- 47.41 جنيه للشراء.

- 47.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

- 47.27 جنيه للشراء.

- 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib":

- 47.27 جنيه للشراء.

- 47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:

- 47.25 جنيه للشراء.

- 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول:

- 47.24 جنيه للشراء.

- 47.34 جنيه للبيع.



ملامح السوق:

سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 48.56 جنيه وأعلى سعر بيع عند 48.66 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء عند 48.50 جنيه في كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني الأهلي، وأقل سعر بيع عند 48.60 جنيه في نفس البنكين.

ويعكس الاستقرار الحالي حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب على الدولار، مع ترقب المتعاملين لأي قرارات أو بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على حركة أسعار الصرف في الفترة المقبلة.