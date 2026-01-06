في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

يترأس، اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

قداس عيد الميلاد

ويأتي ذلك ، بمشاركة عدد من أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة، والآباء الكهنة، وجموع من الشعب، وسط أجواء روحية تعبر عن فرحة الميلاد ومعانيه السامية.

ومن المقرر أن يُلقي قداسة البابا عظة روحية يتناول فيها دلالات عيد الميلاد، مؤكدا قيم المحبة والسلام والرجاء، ودعوة الإنسان إلى عيش هذه المعاني في حياته اليومية.

وفي إطار هذه المناسبة، بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن أخلص التهاني القلبية لقداسته ولجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداسته وجميع أبناء مصر من المسيحيين بموفور الصحة والخير والبركة والنماء، وأن تزداد أواصر المحبة والوئام بين أبناء الوطن جميعًا، وأن يتحقق لمصرنا الغالية ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.