البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال الرسالة البابوية التي يرسلها لهم سنويًّا، في إطار تقوية الروابط بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأبنائها في قارات العالم الخمس.

وتمت ترجمة الرسالة لـ ٢٦ لغة مختلفة لتتناسب مع اتساع البلاد التي تخدم فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التي يتحدثها أبناؤها.

وتناول قداسة البابا في رسالته الرعوية ثلاث هدايا لميلاد السيد المسيح وهي:

- هدية الفرح: من خلال النجم الذي أرشد المجوس وأضاء لهم الطريق، والملائكة المسبحين والملاك الذي بشر الرعاة.

- هدية الستر: من خلال المذود الذي احتوى السيدة العذراء وطفلها، والليل الذي ستر العذراء في ولادتها والأقمطة التي احتوت الطفل يسوع ومنحته الدفء.

- هدية الحب: من خلال السيدة العذراء فخر جنسنا، وهدايا المجوس، وتسبيح الرعاة.