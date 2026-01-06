القهوة قبل الفطار.. أطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

أكدت العديد من الدراسات العلمية أن هناك الكثير من الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل ومن خلال تقرير نشره موقع هيلث لاين عن مجموعة الأطعمة التي تسبب الشعور بالنعاس .

1- السكر:

السكر لا يضرك فقط بزيادة الوزن ولكنه يؤثر أيضًا على عقلك فيمكن أن يسبب مشاكل عصبية والتقليل من نسبة التركيز.

2 المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة:

تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكر تؤدي لزيادة التوتر وتسارع ضربات القلب ثم يليها خمول شديد كما تضعف القدرة على النوم الجيد وهو عنصر أساسي للتركيز.

3-اللحوم المصنعة :

اللحوم المصنعة مثل السلامي والنقانق والهوت دوج تؤثر بشكل سيء على الجهاز العصبي، بعكس البروتينات الطبيعية التي تقوم بتحصين الجهاز العصبي.5-الأطعمة شديدة الملوحة:الأطعمة التي تحتوي على نسبة أملاح عالية (صوديوم) تؤثر على الوظائف الإدراكية وتضعف القدرة على التفكير.

4-القهوة:

شرب القهوة على معدة فارغة من أكثر العادات الشائعة، لكنها تجهد الجهاز العصبي وتزيد من إفراز هرمونات التوتر. ومع مرور الوقت، يشعر الجسم بالإرهاق بدلًا من النشاط المتوقع.

5-الموز :

الموز غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معادن تساعد على استرخاء العضلات كما يحتوي على التربتوفان الذي يُحفّز إنتاج السيروتونين والميلاتونين، مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس وأكدت أكثر من دراسة أن تناول الموز خاصةً قبل النوم يساعد في تهدئة الجسم، لكن تناوله خلال اليوم قد يُسبب الخمول.