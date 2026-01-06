قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الـ80.. محطات في حياة الإمام المُجدد رمز الوسطية والسلام
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21
بعد وفاة 7 أشخاص.. ضبط مدير مركز لعلاج الإدمان ببنها
لا يقلل من زملائه.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تصريح محمد صلاح
برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026: ساعد زميلك في العمل
عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 استقرارًا نسبيًا في محلات الصاغة بمصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5965 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 47.720 جنيهًا، وذلك وفقًا لمتوسط أسعار الذهب المتداولة بالسوق المحلية، دون احتساب المصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر

عيار 22 سجل 6250 جنيهًا للبيع و6230 جنيهًا للشراء.

عيار 21 سجل 5965 جنيهًا للبيع و5945 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 5115 جنيهًا للبيع و5095 جنيهًا للشراء.

عيار 14 سجل 3975 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

عيار 12 سجل 3410 جنيهات للبيع و3395 جنيهًا للشراء.

الأونصة سجلت 212.035 جنيهًا للبيع و211.325 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب سجل 47.720 جنيهًا للبيع و47.560 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار سجلت 4445.50 دولار.

أسعار أعيرة الذهب اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، سعر 6815 جنيهًا للبيع مقابل 6795 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 6250 جنيهًا للبيع و6230 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 5965 جنيهًا للبيع و5945 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 5115 جنيهًا للبيع و5095 جنيهًا للشراء.

أما الأعيرة الأقل تداولًا، فقد سجل عيار 14 سعر 3975 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 3410 جنيهات للبيع و3395 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 47.720 جنيهًا للبيع مقابل 47.560 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة في السوق المحلية 212.035 جنيهًا للبيع، في الوقت الذي سجلت فيه الأونصة عالميًا 4445.50 دولار.

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

الفنان عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: زوجتي لعبت دورا هاما في حياتي رغم الصعوبات

التحرش بالاطفال

بتصرخ بليل كتير.. والدة طالبة تعرضت للتحر.ش تنهار في البكاء وتروي تفاصيل صادمة

برنامج الحكاية

عمرو أديب: مو صلاح جاي يشتغل هداف والمهم الصعود والنتيجة.. فيديو

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

