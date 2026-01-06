العالم على موعد مع حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم.. ماذا تعني؟

كشف محمد الصادق، الباحث بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم، موضحا أنها تعني اقتران الكواكب مع الشمس مع الأرض أي أنهم يكونوا على خط واحد.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير، وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم رؤية هذه الظاهرة عندما تكون الكواكب داخل مدار الأرض.



وأكد أن الكواكب تدور حول الشمس وعندما تكون أمام الشمس نراها في الليل، موضحا أن الظاهرة المتوقعة يمكن رصدها بالتلسكوب الموجود في الفضاء ولا تؤثر بشكل سلبي على الأرض ولا ينتج عنها كوارث طبيعية ولا تغير في المناخ.



ولفت إلى أن هذه الظاهرة نادرة تحدث بعد أزمنة متباعدة فالبنسبة للمريخ تحدث كل عامين وعطارد كل 258 يومًا، ويكون تأثيرها على الغلاف الجوي للشمس وممكن تسبب اضطراب في الاتصال.

