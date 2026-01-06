قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر عبرية تكشف عن موقف نتنياهو من المفاوضات مع سوريا.. ماذا قالت؟
العالم على موعد مع حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم.. ماذا تعني؟
مع دخول شهر رمضان.. اتحاد الغرف التجارية يكشف مفاجأة عن أسعار السلع
كامل الوزير: أي قرارات لحماية الصناعة متوازنة بين مصالح المصنعين والدولة والمستهلك
السودان.. مصرع 13 شخصا بمدينة الأبيض في قصف مسيرة تابعة لـ الدعم السريع
زيزو يتعهد بشراء تذاكر للجماهير المغربية لمساندة منتخب مصر في أمم أفريقيا
يونيسيف : 98% من مدارس غزة تعرضت للتدمير و638 ألفا فقدوا مقاعد الدراسة
أسعار الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية واختلافات طفيفة
التنمية المحلية تستعد لعيد الميلاد بإجراءات مكثفة لتسهيل الخدمات للمواطنين
قبيل اجتماع هام.. إسرائيل تشن غارات على مواقع عدة في لبنان
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
توك شو

العالم على موعد مع حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم.. ماذا تعني؟

الكواكب
الكواكب
البهى عمرو

كشف محمد الصادق، الباحث بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم، موضحا أنها تعني اقتران الكواكب مع الشمس مع الأرض أي أنهم يكونوا على خط واحد.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير، وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم رؤية هذه الظاهرة عندما تكون الكواكب داخل مدار الأرض.


وأكد أن الكواكب تدور حول الشمس وعندما تكون أمام الشمس نراها في الليل، موضحا أن الظاهرة المتوقعة يمكن رصدها بالتلسكوب الموجود في الفضاء ولا تؤثر بشكل سلبي على الأرض ولا ينتج عنها كوارث طبيعية ولا تغير في المناخ.


ولفت إلى أن هذه الظاهرة نادرة تحدث بعد أزمنة متباعدة فالبنسبة للمريخ تحدث كل عامين وعطارد كل 258 يومًا، ويكون تأثيرها على الغلاف الجوي للشمس وممكن تسبب اضطراب في الاتصال.
 

