ليست الكرة الذهبية فقط.. ماذا سيحصد أفضل لاعب في العالم 2025؟
مدرسة تُلزم الأهالي بتوقيع إقرار بـ سداد رسوم الكتب أو استبعاد ملف الطالب
مش فارقلي الطلاق.. زوجة مسلم ترد على شقيقته بعد الإساءة لها
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
أخبار البلد

مدرسة تُلزم الأهالي بتوقيع إقرار بـ سداد رسوم الكتب أو استبعاد ملف الطالب

صورة الإقرار
ياسمين بدوي

ألزمت مدرسة أحمد بهجت الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، أولياء الأمور، بالتوقيع على “إقرار بإستلام الكتب المدرسية كاملة وسداد مصاريفها في حال فرض أي فرض رسوم إضافية عليها، وإلا سيتم استبعاد ملف الطالب”.

وفي هذا الصدد، عبَّرت فاطمة فتحي، مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود، وأدمن جروب “حوار مجتمعي تربوي”، عن استياءها من هذا الإقرار، متسائلة: “إقرار إيه اللي ولي الأمر يمضيه؟.. وعشان إيه؟، وهو إيه المطلوب من ولي أمر طلاب التجريبيات السنة دي بالظبط؟.. احنا مابقيناش عارفين.

وزير التعليم: لن نربط تسليم الكتب بدفع مصروفات المدارس
 

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد ربط نهائيا بين تسليم الكتب ودفع المصروفات الدراسية، والطالب هيدخل من أول يوم وهيستلم الكتب، والمدارس التجريبية كتبها داخل المدارس، ويسدد المصروفات وفق 4 أقساط.

وتسببت زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات (مصروفات المدارس التجريبية) وارتفاع أسعار الكتب المدرسية فيها بشكل مفاجئ، في حالة غضب كبيرة بين أولياء الأمور قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد.

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية

واستغاث أولياء الأمور عبر جروباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قائلين: نحن أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية) فوجئنا هذا العام بزيادة كبيرة في المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى إلزام أولياء الأمور بشراء الكتب المدرسية كاملة دون إتاحة حرية الاختيار كما كان في الأعوام السابقة.

اقرأ أيضًا:


الزيادات المفاجئة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية

وأضاف أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية): إن هذه الزيادات المفاجئة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها معظم الأسر المصرية، والتي تسعى جاهدة لتوفير أساسيات الحياة الكريمة لأبنائها، خاصةً أن التعليم حق أصيل كفله الدستور لكل طفل، ولا ينبغي أن يتحول إلى عبء فوق طاقة الأسر.

وقال أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية): لإن إجبار أولياء الأمور على شراء الكتب المدرسية؛ يعد مخالفة لمبدأ حرية الاختيار، خاصة مع توافر بدائل تعليمية حديثة (نسخ إلكترونية، مكتبات مدرسية، تبادل الكتب بين الطلاب)، وهو ما يزيد من المعاناة بلا داعٍ.

وطالب أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية)، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بما يلي:

  •  إعادة النظر بشكل عاجل في زيادة مصروفات المدارس التجريبية.
  •  إلغاء إلزام شراء الكتب وترك الأمر اختياريا لولي الأمر.
  •  وضع آلية عادلة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية.

مصروفات المدارس التجريبية 2025-2026

كي جي 1:  2427.43 جنيها

كي جي 2:  1875 جنيها

الصف الأول الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثاني الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثالث الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الرابع الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الخامس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف السادس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الأول الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثاني الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثالث الاعدادي : 2445 جنيها 

أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات 

- كي جي 1 : 830 جنيها

- كي جي 2 : 830 جنيها

-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيها

- الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيها

- الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيها

- الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيها

- الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيها

- الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيها

- الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه

المزيد

