ليست الكرة الذهبية فقط.. ماذا سيحصد أفضل لاعب في العالم 2025؟

لحظات قليلة تفصلنا عن حفل الكرة الذهبية 2025، الذي سيحدد أفضل لاعب في العالم خلال الموسم الماضي، حيث يتساءل الملايين من عشاق وجماهير كرة القدم عن الجوائز التي سيحصل عليها الفائز.

وعلى عكس الاعتقاد السائد لدى الكثيرين بأن أفضل لاعب في العالم يحصل على الكرة الذهبية فقط، يوجد جائزة مادية إضافية إلى جانب عدد من الامتيازات الأخرى.

موعد حفل الكرة الذهبية

هذا العام، ستُقام النسخة 69 من الحفل في يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، على مسرح شاتليه في باريس. يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في الجوائز المختلفة وصولاً إلى جائزة الكرة الذهبية.

ويمكن متابعة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية عبر قناة beIN Sports NEWS HD. ستكون هناك تغطية إخبارية لحظية لتغطية جميع أحداث الحفل.

معايير التصويت لجائزة الكرة الذهبية

يتم منح هذه الجائزة المرموقة استنادًا إلى ثلاثة معايير رئيسية:

الأداء الفردي للشخصية المؤثرة.

الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم.

مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف.

يتم تصنيف اللاعبين من قبل الصحفيين، حيث يحصل كل لاعب على نقاط وفقًا لمركزه. يحصل اللاعب الذي يستقطب أكبر عدد من النقاط على جائزة الكرة الذهبية.

قائمة الجوائز المقدمة

ستمنح النسخة الحالية 13 جائزة، مقسمة بين الرجال والنساء وجوائز منافسات مختلطة، وهي:

جائزة الكرة الذهبية للرجال.

جائزة الكرة الذهبية للسيدات.

كأس كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب).

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة).

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى).

كأس ياشين للسيدات (أفضل حارسة مرمى).

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب لفريق رجال).

جائزة كرويف للسيدات (أفضل مدرب للسيدات).

أفضل نادٍ رجالي.

أفضل نادٍ نسائي.

جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف).

جائزة غيرد مولر للسيدات (أفضل هدافة).

جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني للاعب كرة قدم).

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2025

تتضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للرجال لعام 2025 كل من:

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان وفرنسا)

2. لامين يامال (برشلونة وإسبانيا)

3. فيتينيا (باريس سان جيرمان والبرتغال)

4. رافينيا (برشلونة والبرازيل)

5. محمد صلاح (ليفربول ومصر)

6. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان والمغرب)

7. كول بالمر (تشيلسي وإنجلترا)

8. كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا)

9. فابيان رويز (باريس سان جيرمان وإسبانيا)

10. سكوت مكتوميناي (نابولي واسكتلندا)

جوائز الكرة الذهبية 2025

على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن الفوز بالكرة الذهبية يأتي بمكافأة مالية ضخمة، إلا أن الحقيقة مختلفة تمامًا. فتبلغ قيمة التمثال الرمزي الممنوح للفائز حوالي 3,000 يورو، وليس مصنوعًا من الذهب الخالص كما يُشاع.

يتمثل التأثير الحقيقي للفوز بالكرة الذهبية في تقدير مكانة اللاعب في عالم كرة القدم، حيث يمكن أن يزيد بشكل ملحوظ من قيمته السوقية.

ليس فقط القيمة المادية لمكافأة الكرة الذهبية التي تشجع اللاعب على السعي نحو الفوز بها، بل إن الحوافز المالية المستقبلية من الأندية وخطط الإعلانات الكبرى مع علامات تجارية عالمية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز مكانة اللاعب بعد الفوز. فالفوز بالكرة الذهبية يمكن أن يكون له آثار إيجابية على مسيرة اللاعب المهنية.