قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
ترامب في ورطة بسبب 50 ألف دولار.. ماذا حدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة محمد صلاح.. 8 معايير لـ التصويت في جائزة الكرة الذهبية

محمد صلاح
محمد صلاح
يسري غازي

يُقام مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025، في واحدة من أعرق المناسبات الكروية التي تحتفي بأفضل لاعبي الموسم الكروي. 

ويُقام الحفل على مسرح "شاتليه" الشهير في باريس في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة، وتبثه مباشرة قناة beIN Sports NEWS HD، كما توفر المواقع الرياضية تغطية لحظية وعلى رأسها موقع "الجزيرة نت".

وتتصدر المنافسة هذا العام أسماء بارزة من الجيل الجديد، أبرزهم الإسباني، لامين جمال نجم برشلونة الإسباني، ومحمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، وعثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، الذي تشير الترشيحات إلى أنه الأقرب لنيل الجائزة.

وتنظم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جائزة الكرة الذهبية سنويًا منذ عام 1956، لتكريم أفضل لاعبي العالم وفقًا للأداء الفردي والجماعي خلال الموسم. وبعد حقبة سيطر فيها الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على المشهد، يبرز جيل جديد يسعى لكتابة تاريخ جديد في سجل الفائزين بالكرة الذهبية.



معايير التصويت في جائزة الكرة الذهبية



يعتمد منح الجائزة المرموقة على 3 معايير أساسية:

الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة

الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم

مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف

على كل صحفي تصنيف أفضل 10 لاعبين لديه.

كل مركز يمنح نقاطا للاعبين.

اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط يُمنح جائزة الكرة الذهبية.

الأول: 15 نقطة

الثاني: 12 نقطة

الثالث: 10 نقاط

الرابع: 8 نقاط

الخامس: 7 نقاط

السادس: 5 نقاط

السابع: 4 نقاط

الثامن: 3 نقاط

التاسع: نقطتان

العاشر: نقطة واحدة



وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزى محمد صلاح، وذلك قبل ساعات من انطلاق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ اتحادة الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للنجمم المصري، وعلقت قائلة: "تستحق الأفضل دائمًا، كل الدعم لقائد منتخبنا".

الكرة الذهبية محمد صلاح البالون دور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 22-9-2025 في مصر

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

هنا الزاهد وأمير كرارة

أيام الشقاوة.. هنا الزاهد تمازح أمير كرارة بصورة معه من طفولتها

نيكول سابا

نيكول سابا أفضل ممثلة لبنانية بالدراما المصرية.. موريكس دور 2025

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالصور

زيت الزيتون.. الذهب السائل يحمي صحتك ويعزز جمالك

فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون

اليوم العالمي بلا سيارات 2025.. لماذا نحتفل به؟

اليوم العالمي بلا سيارات
اليوم العالمي بلا سيارات
اليوم العالمي بلا سيارات

طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة في الفرن

سمك مشوي
سمك مشوي
سمك مشوي

فوائد قضاء الوقت مع العائلة.. سر السعادة والصحة النفسية

فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد