بمشاركة محمد صلاح.. 8 معايير لـ التصويت في جائزة الكرة الذهبية

يُقام مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025، في واحدة من أعرق المناسبات الكروية التي تحتفي بأفضل لاعبي الموسم الكروي.



ويُقام الحفل على مسرح "شاتليه" الشهير في باريس في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة، وتبثه مباشرة قناة beIN Sports NEWS HD، كما توفر المواقع الرياضية تغطية لحظية وعلى رأسها موقع "الجزيرة نت".



وتتصدر المنافسة هذا العام أسماء بارزة من الجيل الجديد، أبرزهم الإسباني، لامين جمال نجم برشلونة الإسباني، ومحمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، وعثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، الذي تشير الترشيحات إلى أنه الأقرب لنيل الجائزة.



وتنظم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جائزة الكرة الذهبية سنويًا منذ عام 1956، لتكريم أفضل لاعبي العالم وفقًا للأداء الفردي والجماعي خلال الموسم. وبعد حقبة سيطر فيها الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على المشهد، يبرز جيل جديد يسعى لكتابة تاريخ جديد في سجل الفائزين بالكرة الذهبية.





معايير التصويت في جائزة الكرة الذهبية





يعتمد منح الجائزة المرموقة على 3 معايير أساسية:



الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة



الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم



مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف



على كل صحفي تصنيف أفضل 10 لاعبين لديه.



كل مركز يمنح نقاطا للاعبين.



اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط يُمنح جائزة الكرة الذهبية.



الأول: 15 نقطة



الثاني: 12 نقطة



الثالث: 10 نقاط



الرابع: 8 نقاط



الخامس: 7 نقاط



السادس: 5 نقاط



السابع: 4 نقاط



الثامن: 3 نقاط



التاسع: نقطتان



العاشر: نقطة واحدة





وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزى محمد صلاح، وذلك قبل ساعات من انطلاق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ اتحادة الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للنجمم المصري، وعلقت قائلة: "تستحق الأفضل دائمًا، كل الدعم لقائد منتخبنا".