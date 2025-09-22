قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

صاحب الكرة الذهبية مهدد بالغياب عن الحفل في سابقة تاريخية.. ما السبب؟

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
أحمد أيمن

في واقعة غريبة ومثيرة للجدل، يبدو أن المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية لن يتمكن من حضور حفل الكرة الذهبية في سابقة تاريخية.. فما السبب؟

جدير بالذكر أن الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، خاصة في ظل أرقامه والبطولات التي حصدها خلال الموسم الماضي.

موعد حفل الكرة الذهبية 

هذا العام، ستُقام النسخة 69 من الحفل في يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، على مسرح شاتليه في باريس. يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في الجوائز المختلفة وصولاً إلى جائزة الكرة الذهبية.

ويمكن متابعة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية عبر قناة beIN Sports NEWS HD. ستكون هناك تغطية إخبارية لحظية لتغطية جميع أحداث الحفل.

معايير التصويت لجائزة الكرة الذهبية

يتم منح هذه الجائزة المرموقة استنادًا إلى ثلاثة معايير رئيسية:

الأداء الفردي للشخصية المؤثرة.

الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم.

مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف.

يتم تصنيف اللاعبين من قبل الصحفيين، حيث يحصل كل لاعب على نقاط وفقًا لمركزه. يحصل اللاعب الذي يستقطب أكبر عدد من النقاط على جائزة الكرة الذهبية.

قائمة الجوائز المقدمة

ستمنح النسخة الحالية 13 جائزة، مقسمة بين الرجال والنساء وجوائز منافسات مختلطة، وهي:

جائزة الكرة الذهبية للرجال.

جائزة الكرة الذهبية للسيدات.

كأس كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب).

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة).

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى).

كأس ياشين للسيدات (أفضل حارسة مرمى).

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب لفريق رجال).

جائزة كرويف للسيدات (أفضل مدرب للسيدات).

أفضل نادٍ رجالي.

أفضل نادٍ نسائي.

جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف).

جائزة غيرد مولر للسيدات (أفضل هدافة).

جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني للاعب كرة قدم).

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2025

تتضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للرجال لعام 2025 كل من:

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان وفرنسا)

2. لامين يامال (برشلونة وإسبانيا)

3. فيتينيا (باريس سان جيرمان والبرتغال)

4. رافينيا (برشلونة والبرازيل)

5. محمد صلاح (ليفربول ومصر)

6. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان والمغرب)

7. كول بالمر (تشيلسي وإنجلترا)

8. كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا)

9. فابيان رويز (باريس سان جيرمان وإسبانيا)

10. سكوت مكتوميناي (نابولي واسكتلندا)

عثمان ديمبلي مهدد بالغياب

أكدت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس الأحد، تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا بسبب سوء الأحوال الجوية إلى يوم الاثنين، وهو ما يتعارض مع حفل الكرة الذهبية لعام 2025، ما قد يحرم عثمان ديمبلي من فرصة حضور تتويجه المحتمل بالجائزة المرموقة.

ويُعتبر ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام بعدما ساهم في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. ويحظى ديمبلي بدعم كامل من النادي الباريسي ورئيسه، الذي يطمح لرؤية أول كرة ذهبية في تاريخ النادي تذهب للاعب فرنسي. 

جدير بالذكر أن ديمبلي، قد فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسية والأوروبية، وسجل 33 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 49 مباراة بجميع المسابقات، كما حل فريقه وصيفاً لبطل كأس العالم للأندية حيث خسر في النهائي أمام تشيلسي 3-0.

وينافس ديمبلي على الجائزة كل من لامين يامال ورافينيا ثنائي برشلونة، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إذ أفادت تقارير إسبانية أن يامال البالغ عمره 18 عاماً يخطط حضور الحفل برفقة 20 شخصاً.

الكرة الذهبية 2025 حفل الكرة الذهبية موعد حفل الكرة الذهبية قائمة الكرة الذهبية 2025 الفائز بالكرة الذهبية 2025

طريقة عمل الكشري
هوندا
ريفيان
علاج مشاكل الشعر
