بسبب صلاح.. رسالة قوية من ميدو للقائمين على الكرة الذهبية

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى القائمين على جائزة الكرة الذهبية، بسبب عدم تتويج محمد صلاح بالجائزة حتى الآن، بالرغم من مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات .

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إكس : "أعتقد بصدق أن محمد صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية، إنه يستحق التتويج بعد كل ما قدمه لعالم كرة القدم".

وأضاف: "لقد كان قدوة حسنة لجميع الشباب حول العالم، منحهم الأمل وكان فخرًا لبلاده، أنصفوه ولو لمرة واحدة، واجعلوه يحقق ذلك هذا العام.. امنحوه ما يستحقه ".



ويتصدر محمد صلاح قائمة المرشحين البالغ عددهم 30 لاعبًا، بعد موسم استثنائي سجل خلاله 34 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع البطولات، كما تُوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفًا، إضافة إلى لقب أفضل صانع ألعاب بـ 18 تمريرة حاسمة.