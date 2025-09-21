ميدو يعلق على أزمة تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا: "الدوري المصري إلى أين؟"

علق أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، على اعتراض النادي الأهلي بشأن قرارات الحكم في مباراته الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى موقف غريب من نادي سيراميكا.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":

"من حق الأهلي الاعتراض على قرارات الحكام كما من حق أي نادٍ المطالبة بالتحقيق مع أي حكم، لكن الغريب بالنسبة لي هو موقف سيراميكا، الفريق تعرض لظلم واضح بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالحه، ورغم ذلك لم يحرك النادي ساكنًا، ولم يتحدث الكابتن علي ماهر عن الظلم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة".

وأضاف: "لا أجد تفسيرًا لذلك إلا أنه جاء بناءً على تعليمات من الأستاذ محمد أبو العينين، الذي سبق وأعلن أنه يكون سعيدًا بفوز أي من الفريقين في مواجهات سيراميكا ضد الأهلي. فهل هذه هي الرياضة؟ وهل هذه هي المنافسة؟ الدوري المصري إلى أين؟".