قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرض والمستحقات.. الأزمات تضرب الزمالك قبل قمة الأهلي| تفاصيل

شيكو بانزا وخوان بيزيرا
شيكو بانزا وخوان بيزيرا
يسري غازي

قبل قمة الأهلي في الدوري الممتاز بأسبوع يعاني نادي الزمالك أزمات عنيفة من النواحي المالية تهدد استقرار جدران القلعة البيضاء.


وبات نادي الزمالك مهدد بفقدان أرض القلعة البيضاء في مدينة 6 أكتوبر بعد سحبها من قبل الجهات المعنية بسبب الأزمات المالية التى تضرب البيت الأبيض.
فيما مثلت المستحقات المالية المتأخرة لنجوم الزمالك معضلة كبيرة وذلك قبل لقاء القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في المسابقة المحلية.


ويطلق مسئولي نادي الزمالك تصريحات بمثابة المسكنات في ظل محاولات تحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل جدران ميت عقبة.


أزمات مالية

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود مشاكل مالية كبيرة في نادي الزمالك بعد سحب أرض 6 اكتوبر من النادي.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “مشاكل مالية كبيرة علي نادي الزمالك بعد سحب الأرض و تأخر رواتب اللاعبين و عدم دفع الدفعات المستحقة لكل من  خوان وشيكو  ولابد من مجلس إدارة الزمالك سرعة حل هذه المشاكل” .


أزمة خوان بيزيرا

حرص مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، الرد على تصريحات مسؤولي نادي  أوليكساندريا الأوكراني بشأن تأخر الأبيض في سداد الدفعة الأولى من قيمة صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد المصدر، أن الزمالك تواصل مع النادي الأوكراني في الفترة الماضية وأخطره بمرور النادي بأزمة مالية بعد أزمة سحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر، وطلب مهلة لسداد المستحقات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المصدر، أن نادي أوليكساندريا الأوكراني لم يتقدم بأي شكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشدد المصدر ، على أن الزمالك سيسعى لسداد مستحقات النادي الأوكراني من صفقة خوان بيزيرا في أقرب وقت ممكن
أزمة شيكو بانزا

ذكرت تقارير أنجولية أن نجم نادي الزمالك شيكوبانزا غاب خلال الفترة الماضية بسبب أمور مالية.
وشددت على أن هناك أزمة بين شيكو بانزا وإدارة نادي الزمالك حيث يطالب اللاعب بصرف مستحقاته المتأخرة عن الفترة الماضية.

خوان بيزيرا شيكوبانزا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم ملاكى وموتوسيكل

المتهم

بسبب أولوية المرور.. ضبط سائق دراجة نارية تعدى على شخص بألفاظ خادشة

المتهم

ضبط شخص تعدى على شقيقته بالضرب في الجيزة

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد