الأرض والمستحقات.. الأزمات تضرب الزمالك قبل قمة الأهلي| تفاصيل

قبل قمة الأهلي في الدوري الممتاز بأسبوع يعاني نادي الزمالك أزمات عنيفة من النواحي المالية تهدد استقرار جدران القلعة البيضاء.



وبات نادي الزمالك مهدد بفقدان أرض القلعة البيضاء في مدينة 6 أكتوبر بعد سحبها من قبل الجهات المعنية بسبب الأزمات المالية التى تضرب البيت الأبيض.

فيما مثلت المستحقات المالية المتأخرة لنجوم الزمالك معضلة كبيرة وذلك قبل لقاء القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في المسابقة المحلية.



ويطلق مسئولي نادي الزمالك تصريحات بمثابة المسكنات في ظل محاولات تحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل جدران ميت عقبة.



أزمات مالية

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود مشاكل مالية كبيرة في نادي الزمالك بعد سحب أرض 6 اكتوبر من النادي.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “مشاكل مالية كبيرة علي نادي الزمالك بعد سحب الأرض و تأخر رواتب اللاعبين و عدم دفع الدفعات المستحقة لكل من خوان وشيكو ولابد من مجلس إدارة الزمالك سرعة حل هذه المشاكل” .



أزمة خوان بيزيرا

حرص مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، الرد على تصريحات مسؤولي نادي أوليكساندريا الأوكراني بشأن تأخر الأبيض في سداد الدفعة الأولى من قيمة صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد المصدر، أن الزمالك تواصل مع النادي الأوكراني في الفترة الماضية وأخطره بمرور النادي بأزمة مالية بعد أزمة سحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر، وطلب مهلة لسداد المستحقات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المصدر، أن نادي أوليكساندريا الأوكراني لم يتقدم بأي شكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشدد المصدر ، على أن الزمالك سيسعى لسداد مستحقات النادي الأوكراني من صفقة خوان بيزيرا في أقرب وقت ممكن

أزمة شيكو بانزا

ذكرت تقارير أنجولية أن نجم نادي الزمالك شيكوبانزا غاب خلال الفترة الماضية بسبب أمور مالية.

وشددت على أن هناك أزمة بين شيكو بانزا وإدارة نادي الزمالك حيث يطالب اللاعب بصرف مستحقاته المتأخرة عن الفترة الماضية.