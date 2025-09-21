قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا أولمبياد الشركات يختتم فاعلياته بتابلوه استعراضي للفنان ميدو عادل

غدا أولمبياد الشركات يختتم فاعلياته بتابلوه استعراضي للفنان ميدو عادل
غدا أولمبياد الشركات يختتم فاعلياته بتابلوه استعراضي للفنان ميدو عادل
محمد الغزاوى

يقدم الفنان ميدو عادل تابلوه استعراضي كبير في حفل ختام أولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 والتي تقام تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يقيمه اتحاد الشركات برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد.
 

غدا  أولمبياد الشركات  يختتم فاعلياته بتابلوه استعراضي للفنان ميدو عادل

وأكد الفنان محمد عشري مخرج العرض أن الحفل مدته ربع ساعة يبدأ بمجموعة راقصين يجسد كلا منهم دور العامل المصري ثم يقدم الفنان ميدو عادل رسالة شكر لكل عمال مصر ويحكي تاريخ الشركات بين الماضي والمستقبل يشارك في التابلوه الاستعراضي فرق بورسعيد القوميه للفنون الشعبيه العرض من تأليف احمد شلبي موسيقى و ألحان يحي عز ، تصميم استعراضات محمد صالح و محمد عشري بطولة النجم ميدو عادل، بمشاركة فرقة بورسعيد القوميه للفنون الشعبية و فرقة بورسعيد للدراما الحركيه و فرقة بورسعيد للفنون الشعبية أطفال و فريق اللياقة البدنية بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد يشرف علي العرض المستشار إسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد و د. محمد عبد العزيز مدير الشباب والرياضة والمنسق العام لبطولة الشركات.

بورسعيد محافظ بورسعيد أولمبياد الشركات ميدو عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد