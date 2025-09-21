غدا  أولمبياد الشركات  يختتم فاعلياته بتابلوه استعراضي للفنان ميدو عادل

يقدم الفنان ميدو عادل تابلوه استعراضي كبير في حفل ختام أولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 والتي تقام تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يقيمه اتحاد الشركات برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد.



وأكد الفنان محمد عشري مخرج العرض أن الحفل مدته ربع ساعة يبدأ بمجموعة راقصين يجسد كلا منهم دور العامل المصري ثم يقدم الفنان ميدو عادل رسالة شكر لكل عمال مصر ويحكي تاريخ الشركات بين الماضي والمستقبل يشارك في التابلوه الاستعراضي فرق بورسعيد القوميه للفنون الشعبيه العرض من تأليف احمد شلبي موسيقى و ألحان يحي عز ، تصميم استعراضات محمد صالح و محمد عشري بطولة النجم ميدو عادل، بمشاركة فرقة بورسعيد القوميه للفنون الشعبية و فرقة بورسعيد للدراما الحركيه و فرقة بورسعيد للفنون الشعبية أطفال و فريق اللياقة البدنية بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد يشرف علي العرض المستشار إسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد و د. محمد عبد العزيز مدير الشباب والرياضة والمنسق العام لبطولة الشركات.