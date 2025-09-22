أسوشيتد بريس: ديمبلي أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

يُعد عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، وكلوي كيلي، مهاجمة إنجلترا، من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات، اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة "أسوشيتد بريس".



ويتصدر النجمان قائمة المرشحين الثلاثين لجوائز الرجال والسيدات التي كشفت عنها مجلة فرانس فوتبول الشهر الماضي، إذ أُعلن عن الفائزين في حفل أقيم في وسط باريس.



كان ديمبيلي، البالغ من العمر 28 عامًا، مصدر إلهام في قيادة باريس سان جيرمان إلى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، وهو من بين تسعة لاعبين مميزين من باريس سان جيرمان يتنافسون على جائزة الرجال، وانضم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما منذ ذلك الحين إلى مانشستر سيتي، ولكنه رُشح كلاعب في باريس سان جيرمان.



ويُعد نجم برشلونة الشاب لامين يامال، ومحمد صلاح، نجم ليفربول، من بين المرشحين الآخرين لجائزة الرجال.



وعندما فازت إنجلترا ببطولة أوروبا للسيدات في يوليو، سددت كيلي، البالغة من العمر 27 عامًا، ركلة الجزاء الحاسمة في المباراة النهائية ضد إسبانيا، بطلة كأس العالم، كما فازت بدوري أبطال أوروبا للسيدات مع أرسنال، الفائز المفاجئ باللقب.



وتواجه منافسة من المدافعة لوسي برونز وحارسة المرمى هانا هامبتون، زميلتيها في منتخب إنجلترا، واللتين تلعبان مع تشيلسي، ومن لاعبة خط وسط برشلونة أيتانا بونماتي، الفائزة بالجائزتين السابقتين.



وفازت لاعبات برشلونة بجوائز السيدات الأربع الماضية.



غياب لاعبين باريس سان جيرمان

نظرًا لتأجيل رابطة الدوري الفرنسي مباراة ليلة الأحد بين مارسيليا المضيف وباريس سان جيرمان لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، من المقرر أن تبدأ المباراة على ملعب فيلودروم يوم الاثنين الساعة 9 مساءً.



ويتعارض هذا مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، ويمنع معظم لاعبات باريس سان جيرمان من الحضور.

مع ذلك، فإن ديمبيلي، وزميليه المرشحين، ديزيريه دويه وجواو نيفيس، مصابون وغير موجودين في تشكيلة المباراة، مما يتيح لهم فرصة حضور الحفل.

ورُشِّح لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، لجائزة أفضل مدرب.



نظام التصويت



أطلقت مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية، وتُمنح منذ عام ١٩٥٦ للرجال، ومنذ عام ٢٠١٨ للسيدات، يُصوّت عليها صحفيون من أفضل ١٠٠ دولة في تصنيف الفيفا لجائزة الرجال، وأفضل ٥٠ دولة في تصنيف الفيفا لجائزة السيدات.



يختار صحفي واحد من كل دولة، اللاعبين حسب ترتيبهم مع منح النقاط لكل مركز.