قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسوشيتد بريس: ديمبلي أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

ديمبلي
ديمبلي
القسم الرياضي

يُعد عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، وكلوي كيلي، مهاجمة إنجلترا، من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات، اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة "أسوشيتد بريس".


ويتصدر النجمان قائمة المرشحين الثلاثين لجوائز الرجال والسيدات التي كشفت عنها مجلة فرانس فوتبول الشهر الماضي، إذ أُعلن عن الفائزين في حفل أقيم في وسط باريس.


كان ديمبيلي، البالغ من العمر 28 عامًا، مصدر إلهام في قيادة باريس سان جيرمان إلى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، وهو من بين تسعة لاعبين مميزين من باريس سان جيرمان يتنافسون على جائزة الرجال، وانضم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما منذ ذلك الحين إلى مانشستر سيتي، ولكنه رُشح كلاعب في باريس سان جيرمان.


ويُعد نجم برشلونة الشاب لامين يامال، ومحمد صلاح، نجم ليفربول، من بين المرشحين الآخرين لجائزة الرجال.


وعندما فازت إنجلترا ببطولة أوروبا للسيدات في يوليو، سددت كيلي، البالغة من العمر 27 عامًا، ركلة الجزاء الحاسمة في المباراة النهائية ضد إسبانيا، بطلة كأس العالم، كما فازت بدوري أبطال أوروبا للسيدات مع أرسنال، الفائز المفاجئ باللقب.


وتواجه منافسة من المدافعة لوسي برونز وحارسة المرمى هانا هامبتون، زميلتيها في منتخب إنجلترا، واللتين تلعبان مع تشيلسي، ومن لاعبة خط وسط برشلونة أيتانا بونماتي، الفائزة بالجائزتين السابقتين.


وفازت لاعبات برشلونة بجوائز السيدات الأربع الماضية.


غياب لاعبين باريس سان جيرمان

نظرًا لتأجيل رابطة الدوري الفرنسي مباراة ليلة الأحد بين مارسيليا المضيف وباريس سان جيرمان لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، من المقرر أن تبدأ المباراة على ملعب فيلودروم يوم الاثنين الساعة 9 مساءً.


ويتعارض هذا مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، ويمنع معظم لاعبات باريس سان جيرمان من الحضور.
مع ذلك، فإن ديمبيلي، وزميليه المرشحين، ديزيريه دويه وجواو نيفيس، مصابون وغير موجودين في تشكيلة المباراة، مما يتيح لهم فرصة حضور الحفل.
ورُشِّح لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، لجائزة أفضل مدرب.


نظام التصويت


أطلقت مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية، وتُمنح منذ عام ١٩٥٦ للرجال، ومنذ عام ٢٠١٨ للسيدات، يُصوّت عليها صحفيون من أفضل ١٠٠ دولة في تصنيف الفيفا لجائزة الرجال، وأفضل ٥٠ دولة في تصنيف الفيفا لجائزة السيدات.


يختار صحفي واحد من كل دولة، اللاعبين حسب ترتيبهم مع منح النقاط لكل مركز.

ديمبيلي إنجلترا الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بالصور

محافظ الشرقية يستقبل نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوفد المرافق له

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رفضا للإبادة.. الإيطاليون يخرجون في المطر من أجل فلسطين |شاهد

مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد