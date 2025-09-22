قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
رياضة

موعد حفل الكرة الذهبية 2025.. شوبير يكشف

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والإعلان عن أفضل لاعب في العالم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك.

وكتب أحمد شوبير :"اليوم هو حفل الكرة الذهبية.. اليوم سيتم الإعلان عن أفضل لاعب في العالم".

ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أن نادي ريال مدريد يتجه لمقاطعة حفل الكرة الذهبية لعام 2025، ليكون العام الثاني على التوالي الذي يغيب فيه النادي عن الحدث الكروي الأبرز، بعد الأزمة التي نشبت العام الماضي، وقالت: "القرار إتخذ، ريال مدريد لن يحضر حفل الكرة الذهبية الليلة. فلورنتينو بيريز أبلغ المسؤولين بمقاطعة الحفل.".

وكان ريال مدريد قد قاطع النسخة الماضية اعتراضًا على ما اعتبره النادي تمييزًا عنصريًا في حق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما ذهبت الجائزة إلى الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي على حسابه.

وكشفت الصحيفة أن الأزمة تعود إلى قرار شخصي من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي اختار حينها عدم حضور الحفل، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة النادي.

وقال أحد المسؤولين: "إعتقد الكثيرون في النادي، وربما الأغلبية، أنه كان قرارًا سيئًا، لا سيما توقيته وطريقة الإعلان عنه، وقد تسبب في الكثير من الإحباط".

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

