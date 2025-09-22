موعد حفل الكرة الذهبية 2025.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والإعلان عن أفضل لاعب في العالم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد شوبير :"اليوم هو حفل الكرة الذهبية.. اليوم سيتم الإعلان عن أفضل لاعب في العالم".

ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أن نادي ريال مدريد يتجه لمقاطعة حفل الكرة الذهبية لعام 2025، ليكون العام الثاني على التوالي الذي يغيب فيه النادي عن الحدث الكروي الأبرز، بعد الأزمة التي نشبت العام الماضي، وقالت: "القرار إتخذ، ريال مدريد لن يحضر حفل الكرة الذهبية الليلة. فلورنتينو بيريز أبلغ المسؤولين بمقاطعة الحفل.".

وكان ريال مدريد قد قاطع النسخة الماضية اعتراضًا على ما اعتبره النادي تمييزًا عنصريًا في حق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما ذهبت الجائزة إلى الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي على حسابه.

وكشفت الصحيفة أن الأزمة تعود إلى قرار شخصي من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي اختار حينها عدم حضور الحفل، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة النادي.

وقال أحد المسؤولين: "إعتقد الكثيرون في النادي، وربما الأغلبية، أنه كان قرارًا سيئًا، لا سيما توقيته وطريقة الإعلان عنه، وقد تسبب في الكثير من الإحباط".